به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارم مردادماه سایت فدراسیون فوتبال در خبری که روی خروجی‌اش قرار داد، باشگاه راه‌آهن را به پرداخت مبلغ 120 میلیون ریال به حسن مومنی حسینی، مربی بدنساز پیشین تیم فوتبال این باشگاه محکوم کرد.

کاظم امانی در نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دارد، در این خصوص گفت: باشگاه راه آهن هیچگونه بدهی به حسن مومنی حسینی ‏نداشته و اسناد و مدارک مالی موجود، نشان دهنده تسویه ‏حساب کامل باشگاه راه آهن با نامبرده است.

وی اضافه کرد: تمامی پرداخت‌های باشگاه راه‌آهن ‏به حسن مومنی حسینی طی هفت بازه زمانی به مبلغ ‏یکصدونوزده میلیون ریال عملیاتی شده، بنابراین شکایت ‏ایشان از باشگاه فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.

قائم مقام باشگاه راه‌آهن ادامه داد: طبق مستندات موجود دردفتر اسناد رسمی ‏‏1440 تهران که در تاریخ دوم مردادماه سال جاری ثبت رسمی ‏شده، آقای حسن مومنی حسینی به تسویه حساب کامل نقدی و نیز دریافت تمامی حق و حقوق خود از باشگاه راه‌آهن ‏بصورت مکتوب اقرار کرده است.

امانی در پایان گفت‏‏: یقینا با ارائه مدارک مربوطه و تعامل اداری با ‏کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حقانیت باشگاه راه‌آهن محرز شده و شفاف سازی مقتضی به منظور تنویر افکار ‏عمومی فراهم و اعمال خواهد شد.