با ایجاد خود باوری و خود اتکایی زمینه حذف مستضعف پروری فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در نشست صمیمی با مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی اقدامات این نهاد را عاملی در فراهم سازی زمینه آسایش مستضعفین برشمرد وافزود: جامعه امروز نیازمند توجه بیشتر است.

وی با تاکید بر حساسیت بیشتر در جهت رفع نیاز مستضعفان اظهار داشت: با توجه به روند صعودی جامعه به سوی تعالی، ضروری است از روش های پیشرفته در جهت رفع نیاز افراد جامعه بهره برد.

حجت الاسلام یعقوبی بر ایجاد خودباوری وخود اتکایی در بین مددجویان کمیته امداد تاکید کرد وگفت: باید تلاش کنید تا با حذف مستضعف پروری در جامعه، عزت نفس را در افراد تقویت کنید.

وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این نهاد خطاب به آنان گفت: شما در پیشگاه خداوند متعال به دلیل کمک به محرومین جامعه، عزیز و از اجر و پاداش بالایی برخوردار هستید.

امام جمعه بجنورد در بخشی دیگری از سخنان خود بر همکاری دو جانبه کمیته امداد و دفتر امام جمعه تاکید وافزود: همکاری وتعامل بیشتر می تواند زمینه خدمت بهتر به جامعه هدف را فراهم سازد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: این نهاد آمادگی دارد تا تمام تلاش خود را برای کمک به محرومین و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه انجام دهد.

امان الله حسین پور با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی 70 هزار مددجو ومستمری بگیر را تحت پوشش خود قرار داده است افزود: علاوه بر آن، این نهاد توانسته است از 45 هزار نفر اقشار آسیب پذیر استان حمایت کند.

وی به خدمات کمیته امداد در زمینه های فرهنگی اشاره کرد وگفت: در نظام جامع آموزش خانواده، تا کنون آسیب شناسی بیش از10 درصد خانواده های تحت پوشش این نهاد انجام شده که بر این اساس هر 200خانواده زیر نظر یک مشاور دینی قرار می گیرند.