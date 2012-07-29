شورای شهر احترام مدیران شهرداری ساری را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عادل رضویان عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: متاسفانه به واسطه برخی روابط و سفارشات تعدادی اعضای شورای شهر، بسیاری از کارگران و مدیران شهرداری از شهرداری حرف شنوی ندارند که مناسب نیست.

وی اظهار داشت: متاسفانه مدیران و کارگران وابسته به شورا شده و همین امر سبب می شود که نتوانیم از توان مدیران کارشناس و متخصص در امور شهری استفاده کنیم.

سرپرست شهرداری ساری با اشاره به اینکه شورای شهر باید احترام مدیران شهری ساری را داشته باشد، تصریح کرد: در صورت اجرای صحیح وظایف شورایی، زمینه های جلب و جذب سرمایه گذار در مرکز استان فراهم خواهد شد.

رضویان با بیان اینکه سرمایه و سرمایه گذاری اکنون در شهر ساری تضمین شده نیست، یادآور شد: متاسفانه به دلیل برخی تنگ نظریها و دخالت های بی مورد در مسائل شهری، شهر ساری از قافله توسعه عقب مانده است.

وی با اعلام اینکه نباید اعضای شورا به دنبال بهانه های بی مورد برای نصب تابلوهای تبلیغاتی نظیر باغ وحش در شهر باشند، افزود: حال که سرمایه گذاری می خواهد زمینه جلب و جذب گردشگر را به مرکز استان فراهم کند با بهانه ها و ترفندهای بی مورد جلوی توسعه شهر را می گیریم.

سرپرست شهرداری ساری در بخش دیگری از سخنانش به درآمد 340 میلیون تومانی شهرداری ساری در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: آزادسازی کمربندی شمالی و تعریض برخی خیابانها در سطح شهر صورت گرفته است.

رضویان با بیان اینکه فعالیت روزانه شهرداری ساری در صدور پروانه ها و آسفالت معابر شهری روند مثبتی داشته است، افزود: به منظور فعالیتهای بیشتر سازمان عمران، اواخر هفته گذشته 250 میلیون تومان به سازمان عمران شهرداری ساری تزریق شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری ساری نسبت به خلع ید سرمایه گذار شهر بازی اقدام کرده است، اظهار داشت: در صورت موافقت اعضای شورای شهر، شهرداری آمادگی احداث شهر بازی ساری را دارد.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.