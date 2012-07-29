تاکید "سینگ" بر پایان فوری خشونتهای قومی/ افزایش آوارگان به 500 هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند در بازدید از منطقه "کوکراجهار" قول داد که به صدها هزار نفر از آوارگان درگیریهای قومی و قبیله ای در شمال شرق این کشور کمک کند.

بر اساس آخرین گزارشها در جریان درگیریهای قومی و قبیله ای میان مسلمانان و قبیله "بودو" در ایالت آسام 53 نفر کشته شدند و 500 هزار نفر منازل خود را در غرب این ایالت ترک کرده اند.

نخست وزیر هند این درگیریها را لکه ننگی بر پیشانی دولت هند خواند و گفت که به خانواده قربانیان کمک می کند.

همچنین گفته می شود که دولت 270 اردوگاه را برای اسکان آوارگان این درگیریها ایجاد کرده است.

شینهوا نیز در گزارشی با اشاره به بازدید نخست وزیر از اردوگاه آوارگان در منطقه کوکراجهار می نویسد: نخست وزیر هند خواستار پایان فوری خشونتها در شمال شرق ایالت آسام و انجام تحقیقات کامل در این باره شد.

درگیریهای قومی و قبیله ای در ایالت آسام در پی کشته شدن دو نفر از رهبران دانشجویی مسلمان به دست اهالی قبیله بودو آغاز شد.

در همین رابطه سرویز ایالت آسام دولت مرکزی را به کوتاهی در انجام وظایف خود متهم و بر اعزام شمار زیادی از نیروهای امنیتی به این منطقه تاکید کرد.

آوارگان هم اکنون در اردوگاههایی که دولت مستقر کرده است، به سر می برند و وضعیت فوق العاده در ایالت آسام اعلام شده است.