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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

شاه زمانی مطرح کرد:

30 طرح به دبیرخانه جشنواره "علم تا عمل" در لرستان رسید

30 طرح به دبیرخانه جشنواره "علم تا عمل" در لرستان رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان از دریافت 30 طرح توسط دبیرخانه جشنواره "علم تا عمل" در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانا شاه زمانی با اشاره به اهمیت حضور طرحهای مربوط به نخبگان لرستان در جشنواره ملی "علم تا عمل"، گفت: مهلت ارائه طرحهای نخبگان به این جشنواره تا دوازدهم مرداد ماه جاری تمدید شده است.

وی افزود: تا کنون 30 طرح به دبیرخانه این جشنواره در استان رسیده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان اظهار داشت: دارندگان طرحهای حقوقی و حقیقی تا پایان روز تعیین شده فرصت دارند تا طرح های خود را به صورت حضوری از طریق بنیاد نخبگان لرستان به این جشنواره ارسال کنند.

شاه زمانی با اشاره به اینکه محوریت این جشنواره تجاری سازی طرح ها و اختراعات نخبگان و شرکتهای دانش بنیان است، اظهارداشت: در صورتیکه طرحهای استان لرستان به موقع در این جشنواره ارائه نشوند سهمیه لرستان کاهش خواهد یافت.

وی یادآور شد: این جشنواره شهریور ماه امسال با حضور نخبگان برگزیده سراسر کشور در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1661189

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