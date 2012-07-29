دولت مغایرت بودجه 89 با قانون را قبول ندارد/ بررسی نظرات در جلسه سه شنبه

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز آیین‌نامه داخلی این کمیسیون بررسی شد که بعد از مطرح شدن نظرات اعضا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی مغایرت‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با نسخه ابلاغی از دیگر موارد مطرح شده در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: با توجه به مغایرت های اجرای بودجه سال 89 در ردیف و اقلام با قانون دیوان محاسبات گزارشی از این مغایرت ها به رئیس مجلس ارسال کرده بود که لاریجانی نیز این گزارش را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع دادند.

اسداللهی افزود: در جلسه امروز جمعی ازمسئولان دیوان محاسبات و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حضور داشتند که دفاعی هم از بحت مغایرت های بودجه انجام دادند و معتقد بودند که اینگونه که دیوان محاسبات مطرح کرده، نیست و لذا مقررشد دولت موارد مورد نظر خود را در نشست روز سه‌شنبه مطرح کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: اگر کمیسیون از توضیحات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قانع نشد این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

