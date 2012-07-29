شهرداری نسبت به معرفی مدیرعامل پسماند ساری اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: سازمان پسماند شهرداری ساری حدود سه ماه است که سازمان پسماند شهرداری ساری مدیرعامل ندارد.

وی اظهار داشت: بهتر است شهردار ساری نسبت به معرفی قریب الوقوع مدیرعامل پسماند شهرداری ساری اقدام تا وضعیت نظافت شهر بهتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه پارک کوی اتحاد از ابتدای سال کلنگ زنی شده است، تصریح کرد: باید شهرداری در اسرع وقت نسبت به آغاز عملیات اجرایی این پارک جنوب شهر اقدام کند.

نقیبی با بیان اینکه پیاده رو سازی بلوار کشاورز ساری به دراز کشیده است، یادآور شد: توجه شهرداری ساری به فعالیتهای عمرانی در جنوب شهر ساری بیشتر شود.

وی با اعلام اینکه لوازم ورزشی داخل پارک های شهر ساری قدیمی و فرسوده شده است، افزود: ضروری است شهرداری نسبت به تعویض و نوسازی این ابنیه اقدام کند.

وی با انتقاد از کندی روند اجرای پل داراب ساری افزود: نباید این روند سبب نگرانی شهروندان و ناامیدی آنان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر شود.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.