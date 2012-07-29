پیمان حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیروزی نوشاد عالمیان برابر "تانگ پنگ" ضمن بیان مطلب فوق گفت: مشخص بود عالمیان برابر بازیکنی که شیوه بازی، عناوین بسیار و رنکینگ بالایی دارد، کار سختی را پیش رو دارد اما می‌دانستم نوشاد توان پیروزی برابر این بازیکن مطرح هنگ کنگی را دارد.

وی با بیان اینکه امروز با نوشاد صحبت کرده و نکات مهمی را برای موفقیت مقابل این حریف هنگ کنگی به پینگ‌پنگ‌باز کشورمان گوشزد کرده است، افزود: اگر عالمیان تغییر شیوه نمی‌داد و برتری 3 بر یک را در گیم سوم به حریف واگذار نمی‌کرد، به نظرم می‌توانست این مسابقه را با برتری 4 بر صفر پشت سر بگذارد.

سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی اضافه کرد: پیروزی ارزشمند نوشاد عالمیان در فروردین‌ماه برابر "وانگ لی کین"، قهرمان سه دوره مسابقات جهان زنگ خطر را برای پینگ پنگ بازان شرق آسیا به صدا درآورد و در اوایل مسابقه هم مشخص بود روحیه "تانگ پنگ" برابر نوشاد ضعیف است.

حسنی در مورد دیدار فردا دوشنبه عالمیان برابر "تیمو بول" نایب قهرمان جهان و قهرمان اروپا تاکید کرد: نوشاد دو سال پیش هم با این پینگ پنگ باز بازی کرده بود و درحالیکه عملکرد خوبی داشت، در نهایت 4 بر یک نتیجه را به حریفش واگذار کرد. البته تیموبول در سال اخیر به خاطر مصدومیت در خیلی از رقابت‌ها شرکت نکرده و نوشاد اگر همانند امروز خوب بازی کند، می‌تواند حتی این پینگ ‍پنگ باز آلمانی را هم شکست دهد.

وی اضافه کرد: عالمیان پس از برتری برابر "وانگ لی کین" چینی از سوی فدراسیون جهانی به عنوان پینگ ‍پنگ باز شگفتی‌ساز در سال 2012 معرفی شد و اگر فردا بتواند "تیمو بول" را شکست دهد، یکی از ورزشکارانی خواهد بود که رقابت‌های المپیک لندن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی با انتقاد از کارشناس تنیس روی میز شبکه سوم گفت: درحالیکه عالمیان بازی خوبی را از خود ارائه کرد اما متاسفانه کارشناس این برنامه بارها اطلاعات نادرستی را در اختیار بینندگان قرار ‌داد. او حتی به اشتباه بارها از صعود نوشاد به جمع 16 پینگ پنگ باز المپیک سخن گفت، در حالیکه نوشاد به جمع 32 نفر برتر این پیکارها صعود کرده است.

بر پایه این گزارش، نوشاد عالمیان عصر امروز شنبه با برتری 4 بر 3 مقابل "تانگ پنگ" که عنوان سی و یکم جهان را در اختیار دارد، به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‏های المپیک 2012 لندن صعود کرد.