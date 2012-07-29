راهکار بلندمدت مقابله با بدحجابی آموزش و فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی ظهر یکشنبه در کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بروجرد ضمن پراهمیت شمردن امنیت در جامعه آن را جزء نیاز های اولیه یک جامعه سالم خواند.

وی اظهار داشت: با فرهنگ سازی صحیح و پیشگیری از جرم می توان امنیت را در یک جامعه به صورت پایدار نهادینه کرد.

داودی با بیان اینکه متاسفانه یکی از مواردی که باعث احساس عدم امنیت در لرستان و بروجرد شده وفور سلاح است، ادامه داد: وجود حجم زیاد اسلحه خود موجب احساس نا امنی می شود که در این راستا تقاضا داریم دستگاه قضایی با این افراد به طور جدی برخورد کند.

وی همچنین به تبعات وجود مناطق حاشیه نشین در شهر اشاره کرد و گفت: باید از گسترش مناطق حاشیه نشین شهر جلوگیری شود چرا که این معضل آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال خود دارد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: حجاب یکی از الزامات یک جامعه سالم و اسلامی است که برای داشتن جامعه ای سالم باید از حجاب به عنوان یک سنگر علیه استکبار استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: حجاب یک الزام برای بانوان است که باید تمامی کارمندان زن در ادارات با چادر تردد داشته باشند.

داودی ادامه داد: اگر بدحجابی در جامعه وجود دارد نتیجه یک برنامه چندین ساله علیه عفت زنان بوده که برای مقابله با آن باید آهسته و از طریق فرهنگسازی حرکت کنیم چرا که برخورد و اجبار نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داد.