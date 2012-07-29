موانع بیمه کارگران دارای کارت فنی رفع شد/ الزام صندوق تامین اجتماعی به اجرای طرح

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در جلسه امروز طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان و نحوه مجازات متخلفان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1386 قانون بیمه اجتماعی کارگران تصویب و اصلاحیه آن در سال 87 به تصویب رسیده بود اما صدور دستور العمل ها و قانون هایی به خصوص موادی از قانون بودجه سال 91 موانعی را در اجرای این قانون به وجود آورده بود.



سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بر اساس این قانون همه کارگران روزمزد دارای کارت مهارت فنی از بیمه کامل برخوردار می شدند که متاسفانه برخی بروکراسی ها و عوامل، مانع از اجرای این قانون شده بود.

بائوج لاهوتی تصریح کرد: بر اساس طرحی که امروز در کمیسیون عمران به تصویب رسید هر نوع موانع اجرایی که در آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌ها آمده است باید لغو شود. همچنین صندوق تامین اجتماعی مکلف شد این قانون را به سرعت در خصوص کارگرانی که دارای کارت مهارت فنی هستند اجرا کند.

وی بررسی بند چهار طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران را از دیگر مباحث مطرح شده در کمیسیون عمران عنوان کرد و گفت: این طرح به این کمیسیون ارجاع شده بود که بر اساس آن دولت مکلف به تامین کمک هزینه مسکن ایثارگران بود اما به دلیل آنکه این بند قبلا در بند "د" و "ل" ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند ۶۹ قانون بودجه سال ۹۱ قید شده بود، کمیسیون عمران این بند را رد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ از دیگر مباحثی بود که در جلسه امروز کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: همچنین لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با حضور مدیر عامل بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

