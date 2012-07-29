احمدی نژاد انتخاب رئیس جمهور جدید هند را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پراناب موکرجی

رئیس جمهوری هند

مایلم بهترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری هند ابراز نمایم.

روابط دوجانبه ایران و هند از پیشینه تاریخی طولانی مبتنی بر مناسبات فرهنگی و تمدنی عمیق برخوردار است و در سال های اخیر نیز، در بسیاری از زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گسترش قابل ملاحظه ای یافته و در عین حال هنوز ظرفیت های زیادی وجود دارند که امیدوارم در دوره تصدی جنابعالی در این سمت، به سوی شکوفایی و باروری مطلوب پیش روند.

تحولات جاری در منطقه و شرایط جدید بین المللی نیز ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند جهت تحکیم همکاری های دوجانبه و تقویت ثبات و توسعه منطقه، رایزنی و تبادل نظر فعال داشته باشند.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سعادت دولت و ملت هند را مسالت دارم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران