  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

در پیامی/

احمدی نژاد انتخاب رئیس جمهور جدید هند را تبریک گفت

احمدی نژاد انتخاب رئیس جمهور جدید هند را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی انتخاب پراناب موکرجی را به عنوان رئیس جمهوری هند تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد همه ظرفیتهای گسترش روابط دو کشور در دوره تصدی وی به سوی شکوفایی و باروری مطلوب پیش روند.

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای پراناب موکرجی
 
رئیس جمهوری هند
 
مایلم بهترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری هند ابراز نمایم.
 
روابط دوجانبه ایران و هند از پیشینه تاریخی طولانی مبتنی بر مناسبات فرهنگی و تمدنی عمیق برخوردار است و در سال های اخیر نیز، در بسیاری از زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گسترش قابل ملاحظه ای یافته و در عین حال هنوز ظرفیت های زیادی وجود دارند که امیدوارم در دوره تصدی جنابعالی در این سمت، به سوی شکوفایی و باروری مطلوب پیش روند.
 
تحولات جاری در منطقه و شرایط جدید بین المللی نیز ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند جهت تحکیم همکاری های دوجانبه و تقویت ثبات و توسعه منطقه، رایزنی و تبادل نظر فعال داشته باشند.
 
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سعادت دولت و ملت هند را مسالت دارم.
 
محمود احمدی‌نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 1661202

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