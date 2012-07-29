  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

عالمیان: پراسترس‌ترین بازی زندگی‌ام را بردم/ با تمام وجود بازی می‌کنم

عالمیان: پراسترس‌ترین بازی زندگی‌ام را بردم/ با تمام وجود بازی می‌کنم

عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران در سی‌امین دوره بازی‌های المپیک پس از کسب دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها گفت: بازی سختی برابر حریف هنگ کنگی داشتم و خوشحالم که توانستم پراسترس‌ترین بازی زندگی‌ام را ببرم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، نوشاد عالمیان که امروز یکشنبه در دومین دیدار خود در مسابقات تنیس روی میز المپیک لندن برابر حریفی از هنگ کنگ به پیروزی رسید تا در تاریخ تنیس روی میز ایران ماندگار شود در گفتگو با خبرنگاران حاضر در سالن اکسل شهر لندن ضمن بیان این مطلب افزود: حریف سرسخت و قلدری را پیش رو داشتم اما با اعتمادبه‌نفس به مصاف او رفتم و خدا را شکر توانستم در پایان به پیروزی برسم.

وی با بیان اینکه این پراسترس‌ترین پیروزی زندگی‌اش بوده است، افزود: تا به حال در هیچ مسابقه‌ای اینقدر استرس نداشته‌ام اما خدا را شکر می‌کنم که در گیم آخر توانستم حریفم را شکست دهم و به دور بعد صعود کنم.

نوشاد عالمیان در مورد حریف روز دوشنبه‌اش در مسابقات المپیک نیز گفت: باید با حریفی از آلمان بازی کنم که یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان تنیس روی میز دنیاست و عنوان سومی جهان را در اختیار دارد. ضمن اینکه وی به همراه تیم آلمان در یک دوره از المپیک روی سکو رفته است.

عالیمان ادامه داد: با این حال برابر این حریف هم برای پیروزی به میدان خواهم رفت. من پیش بینی از آینده ندارم اما با تمام وجودم بازی خواهم کرد و امیدوارم بتوانم برابر حریف آلمانی نیز به پیروزی برسم.

کد مطلب 1661206

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