سهمیه اشتغال مانه و سملقان 3 هزار نفر تعیین شد

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای اشتغال خراسان شمالی سهمیه اشتغال شهرستان مانه و سملقان را در سال جاری 3 هزار و 10 نفر تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان، میزان تعهدات اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی به مسئولین مربوطه ابلاغ شده است، افزود: مدیران دستگاه‌های دولتی شهرستان ملزم شده‌اند نسبت به اجرای میزان تعهدات اشتغال اهتمام کافی را داشته و گزارش عملکرد را نیز در جلسات شورای اشتغال ارائه دهند.

هامشی تصریح کرد: همچنین نهادهای دولتی موظف شده‌اند با نظارت جامع بر روند اشتغال ایجاد شده در شهرستان، مشکلات احتمالی را مرتفع کرده و از انحراف تسهیلات اشتغال زایی ممانعت جدی کنند.

وی با یادآوری اینکه میزان اشتغال ایجاد شده در شهرستان مانه و سملقان در سال گذشته از میزان تعهد بالاتر بوده است، اظهار داشت: تعهد ایجاد اشتغال سال گذشته در مانه و سملقان 3 هزار و 16 نفر بود که در پایان سال برای 3 هزار و 883 نفر اشتغال زایی صورت گرفت.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان در پایان اظهار امیدواری کرد: با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود در مانه و سملقان در سال جاری نیز میزان اشتغال ایجاد شده از تعهد شهرستان بیشتر خواهد شد.