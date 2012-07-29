محمد زارع‌پور پس از رقم خوردن دومین پیروزی نوشاد عالمیان در سی‌امین دوره بازی‌های المپیک که امروز یکشنبه در محل سالن تنیس روی میز ورزشگاه اکسل رقم خورد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن ضمن بیان این مطلب افزود: نوشاد عالمیان امروز دست به کار بزرگی زد و توانست دومین پیروزی تنیس روی میز ایران در المپیک را رقم بزند که این موفقیت را به مردم ایران تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: نوشاد بازی بسیار سختی را پشت سرگذاشت، چرا که در شروع نمایش خوبی داشت و توانست دو گیم را با پیروزی پشت سربگذارد اما در ادامه مسابقه شرایط فرق کرد و رقابت این دو پایاپای شد که خوشبختانه در پایان عالمیان توانست برابر حریفش به پیروزی برسد.

زارع‌پور با بیان اینکه عالمیان جوان است و می‌تواند در المپیک‌های بعدی هم برای ورزش ایران افتخارآفرینی کند در مورد حریف روز دوشنبه ملی پوش تنیس روی میز کشورمان گفت: بازی سختی برای عالمیان خواهد بود اما مطمئنم که او با تمام توانش به مصاف این آلمانی خواهد رفت و می‌تواند با تمرکز و اعتمادبه‌نفس نمایش خوبی برابر وی داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پایان گفت: با دو پیروزی که عالمیان در بازی‌های المپیک کسب کرده است از نظر روحی و روانی در شرایط مطلوبی قرار دارد و امیدوارم با حفظ همین شرایط بتواند برابر حریف آلمانی نیز نمایش خوبی داشته باشد.