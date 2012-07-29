دو هزار پروژه طی سال 90 در اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به سیاست دولت در تکمیل پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: تکمیل و افتتاح پروژه های نیمه تمام یکی از سیاستهای دولت نهم و دهم است به همین دلیل در صدد تکمیل پروژه های نیمه تمام و پرهیز ار کلنگ زنی و آغاز پروژه های جدید هستیم.

وی با بیان اینکه در سال 91 نیز روند پرهیز از آغاز پروژه های جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام را ادامه می دهیم، افزود: اعتبارات امسال بر همین اساس تخصیص یافته است.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به اینکه جز رعایت اصول هیچ ملاک دیگری نخواهیم داشت، اضافه کرد: سیاست کلی و جزئیات برنامه پنجم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است که دولت و مجلس نیز با عنایت ویژه به استان در راستای توازن احتمالی و از بین بردن نابرابری قدمهای مثبتی بر می دارند.

صابری ارتباط مدیریت استان با نمایندگان مردم در مجلس را فضایی تعاملی دانست و ادامه داد: به تمامی مدیران استان تاکید کرده ام که آمار و اطلاعات دقیق و واقعی را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهند تا برنامه ریزیها با کمترین عیوب انجام شود.

وی با اشاره به نحوه تعامل ادارات دولتی با نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان استان در مجلس در هر شهرستان با نامه ای مکتوب نمایندگان تام الاختیار خود را به ادارات معرفی کنند تا ادارات و دستگاه های دولتی بدون ترس از سو استفاده های احتمالی با نمایندگان همکاری داشته باشند.

استاندار اردبیل با اشاره به مجری بودن ادارات دولتی برای تصویبهای مجلس تصریح کرد: دولت مجری بودجه ای است که مجلس هشتم آن را تصویب کرده است بنابراین باید بدون ایجاد چالشهای احتمالی باقیمانده برنامه های دولت را اجرا کنیم.

صابری با اشاره به آغاز صدور انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورهای جهان افزود: ایران به الگویی برای دیگر کشورهای جهان تبدیل شده و هم اکنون در حال صدور انقلاب به کشورهای دیگر جهان هستیم.

وی عنوان کرد: آثار کم تحریمهای کشورهای مختلف امسال خود را به نوعی نشان می دهد بنابراین در سالجاری باید تمامی اختلاف نظرها را کنار گذاشته و با تبعیت از فرامین رهبری در خدمت مردم باشیم.

