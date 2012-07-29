327 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال سیستان‌ و بلوچستان ابلاغ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ محمد آزاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری اظهار داشت: با جدیت دولت و مسئولان سیستان و بلوچستان برای ایجاد اشتغال پایدار، امسال از سوی شورای عالی اشتغال، ایجاد 44 هزار و 652 فرصت شغلی در استان در نظر گرفته شده که از ابتدای امسال تاکنون بیش از پنج هزار شغل توسط دستگاه‌ های اجرایی ایجاد شده است.

وی پرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از مجموع 94 میلیارد تومان منابع مربوط به پرداخت تسهیلات در این زمینه، بیش از 58 میلیارد تومان به متقاضیان این بخش پرداخت شده که ایجاد 14 هزار و 548 شغل را به دنبال داشته است.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری سیستان‌ و بلوچستان با بیان اینکه ایجاد شغل برای خانواده‌ ها تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و معیشتی آنها دارد، افزود: از 42 میلیارد تومان اعتبار مربوط به مشاغل خرد که سال گذشته به استان اختصاص یافت، بیش از 23 میلیارد تومان توسط بانک‌ های عامل پرداخت شده که سه هزار و 154 شغل را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

وی همچنین از اختصاص حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در سیستان و بلوچستان خبر داد و بیان داشت: 400 هزار هکتار زمین قابل کشت در استان وجود دارد که حدود 250 هزار هکتار از آن مورد استفاده قرار گرفته است و 150 هزار هکتار زمین باقیمانده وجود دارد که فارغ ‌التحصیلان بخش کشاورزی و دیگر افراد جویای شغل می ‌توانند از تسهیلات هفت درصد برای ایجاد انواع طرح‌ های کشاورزی استفاده کنند.

وی با تشریح ظرفیت ‌ها و توانمندی‌ های استان برای تولید انواع محصولات کشاورزی و دیگر تولیدات دامی و شیلاتی گفت: اولویت واگذاری زمین برای فارغ ‌التحصیلان بخش کشاورزی است که متقاضیان می‌ توانند با تاسیس شرکت ‌های سهامی زراعی و شرکت ‌های تعاونی از این امکان برای احداث طرح‌ های زراعی، باغداری، پرورش دام و طیور، طرح ‌های شیلاتی و پرورش آبزیان و ایجاد صنایع تبدیلی بهره گیرند.

آزاد بر شناسایی ظرفیت‌ ها و مزیت‌ های سرمایه‌ گذاری سیستان و بلوچستان تاکید کرد و همکاری دستگاه‌ های متولی و بانک ‌های عامل را در ایجاد زمینه اشتغال و رفع نیازهای استان در همه بخش ‌ها خواستار شد.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری سیستان‌ و بلوچستان نیز در این جلسه مجموع اعتبارات بنگاه‌ های زود بازده کارآفرین را یک هزار و 387 میلیارد و 100 میلیون تومان عنوان کرد.

محمد عرب ‌کنگان با تاکید بر پرداخت تعهدات بانک‌ های عامل استان به تشریح آخرین وضعیت پرداختی بانک‌ های عامل و اعتبارات توزیع شده بنگاه ‌های زودبازده کارآفرین پرداخت.