اعضای تیم کوهنوردی کوهیار خراسان شمالی به بام ایران صعود کردند

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 3 نفر از اعضای گروه کوهنوردی کوهیار خراسان شمالی در یک برنامه خاص کوهنوردی بلاخره موفق شدند عصر یکشنبه هفته جاری قله دماوند را از چهار ضلع صعود کنند.

وی افزود: اعضای این تیم کوهنوردی را رمضان ایزانلو، مهدی زحمت کش و محمود رستمی تشکیل داده بودند و سرپرستی تیم نیز بر عهده رمضان ایزانلو بود.

وحیدی اضافه کرد: اعضای این تیم موفق شدند در مدت 5 روز قله 5 هزار و 671 متری دماوند را از 4 جهت شمالی، شمال شرقی، غربی و جنوبی فتح کنند.

وی اظهار داشت: صعود از 4 جهت به یک قله، برنامه کوهنوردی خاصی بوده که نیازمند استقامت بدنی مناسب کوهنوردان شرکت کننده است.

این مسئول با بیان اینکه این گروه از 5 مرداد ماه صعود خود را به قله دماوند شروع کرده بودند، افزود: اعضای این تیم موفق شدند عصر یکشنبه صعود از 4 ضلع قله را به اتمام برسانند و صبح دوشنبه نیز به خراسان شمالی باز می‌گردند.

یادآور می‌شود کوه دماوند با 5 هزار و 671 متر ارتفاع در جنوبی‌ترین قسمت استان مازندران و در 85 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده است.

این کوه در بخش لاریجان شهرستان آمل در دهستان بالا لاریجان واقع شده و از شمال به رودخانه تینه، از شرق و جنوب به رودخانه هراز و از غرب به رودخانه دلی چای محدود شده است.