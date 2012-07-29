مستکبران در منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم سلطه خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور عصر امروز در دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه امروز همه ملت‌ها خواهان عدالت و احترام و آزادی هستند، گفت: این حق همه ملت‌ها و بسیار محترم است و باید از طریق مناسب تأمین شود.

احمدی نژآد با یادآوری اینکه با اراده و خواست ملت‌ها، جهان در حال تحول اساسی است، تأکید کرد: در این روند مدیریت تحولات و اصلاحات از نقش کلیدی بسیار مهمی برخوردار است.

وی افزود: بدون تردید نیروهای ناتو و دولت‌هایی که خودشان نشانی از احترام به آزادی و عدالت ندارند نمی‌توانند آن را به ملت‌ها هدیه کنند؛ آنها در منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم سلطه خود هستند.

رئیس‌جمهور ضمن دعا برای ملت سوریه و آرزوی سعادت برای همه ملت‌ها، اظهار امیدواری کرد که با تدبیر و هوشمندی ملت و دولت سوریه هر چه زودتر ثبات و امنیت در این کشور برقرار شود.

ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های رئیس‌جمهور و ملت سوریه به رهبری، دولت و ملت ایران، گزارشی از شرایط کشورش ارائه کرد.