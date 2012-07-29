شهرداری شیراز سهم خود را به کتابخانه ها پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه عصر یکشنبه در حاشیه مراسم کلنگزنی کتابخانه مرکزی شیراز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه جلسه ای در خصوص پرداخت سهم شهرداری به انجمن کتابخانه ها طی همین هفته برگزار شد، ادامه داد: برابر قانون باید نیم درصد از درآمد شهرداریها برای اداره امور کتابخانه ها واریز شود که قرار شد این ماه شهرداری این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به تامین زمین پروژه کتابخانه مرکزی شیراز با همکاری شهرداری شیراز بیان کرد: با پیگیریهایی که از طریق شهرداری صورت گرفت و با تصویب شورای شهر شیراز تامین زمین پروژه مصوب و ساخت این کتابخانه امروز شروع شد.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه ها در شیراز کافی نیست، ادامه داد: در جلسه اخیر کتابخانه های عمومی قرار شد به طور جدی موضوع ایجاد کتابخانه ها پیگیری شود تا به حد استاندارد آن برسیم.

زرین کلاه عنوان کرد: امروز زمین کتابخانه مرکزی شیراز جانمایی شد و جانمایی مابقی مناطق نیز در دست پیگیری قرار دارد