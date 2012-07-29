مشکل کاهش جمعیت با اصلاح یک قانون حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز با دعوت از کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس و همچنین کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع افزایش جمعیت را بررسی کرد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان این نشست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این آغاز کار بود و باید از همه بضاعت کارشناسانه خود برای حل مشکل سالمندی جمعیت استفاده کنیم.

مخبر دزفولی که به همراه تعدادی از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از عملکرد سه ساله این شورا درباره موضوع جمعیت مطرح کرد در پایان گفت: باید تمام ابعاد موضوع افزایش جمعیت بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه بعد فرهنگی موضوع افزایش جمعیت اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دارد افزود: این به معنای نفی موانع اقتصادی بر سر راه افزایش جمعیت نیست.

پزشکیان دیگر عضو کمیسیون بهداشت گفت: اکنون موضوع افزایش جمعیت مطرح است نه تنظیم خانواده.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه موضوع تنظیم خانواده ربطی به روشهای جلوگیری از بارداری ندارد گفت: منظور از تنظیم خانواده مجموعه عوامل بهداشتی و آموزشی است که از ابتدای ازدواج و سپس در زمان بارداری متوجه زنان است که رعایت این موارد به سلامت جامعه می انجامد.

وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در این باره افزود: برخی معتقدند با اصلاح یک ماده می توان مشکل جمعیت را حل کرد بلکه باید ابتدا زیرساختها برای افزایش جمعیت فراهم شود.

دولت نیز لایحه ای با عنوان اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کرده است که فقط محدودیتها و محرومیتهای افزایش جمعیت موضوع قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را اصلاح می کند.

سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت با بیان اینکه برگزاری این جلسه نشان دهنده کنار گذاشتن کامل لایحه دولت نیست گفت: برای موضوع تنظیم خانواده و افزایش جمعیت نیاز به کار کارشناسی فراوان وجود دارد.