دولت و ملت ایران در همه شرایط در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و خواهد ایستاد



به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروزیکشنبه در دیدار وزیر خارجه سوریه و هیئت همراه با ایشان، با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه در قبال توطئه‌های خارجی و هجوم عناصر تروریست از خارج مرزهای سوریه به این کشور گفت: یک توطئه بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای علیه سوریه سازمان یافته است زیرا آنها از مواضع مترقی دولت و ملت سوریه علیه رژیم صهیونیستی ناراحت هستند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به توطئه‌های خارجی علیه سوریه در یک سال گذشته افزود: دولت و ملت سوریه در این مدت با ایستادگی و مقاومت مقابل هجوم عناصر تروریست نشان دادند از یک پایگاه قوی برخوردار بوده و قدرت حل بحرانی‌‌ها را دارند.

وی در ادامه با بیان این که چشم‌انداز اوضاع به نفع ملت و دولت سوریه است، خاطرنشان کرد: دولت و ملت ایران مانند گذشته در همه شرایط در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و خواهد ایستاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توافقات و موافقت‌ نامه‌های امضاء شده بیان دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: مجلس شورای اسلامی ایران از اجرای کامل و سریع این توافقات حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ولید معلم وزیر امورخارجه سوریه نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های کشورمان از ملت سوریه در شرایط کنونی گفت: ملت سوریه هیچ‌گاه حمایت‌های برادرانه ملت ایران را فراموش نخواهد کرد.

وی با ارائه گزارشی از روند اوضاع در سوریه گفت: بعد از شکست عناصر تروریست در دمشق آنها به شهر حلب حمله کرده‌اند اما نیروهای سوریه در آینده نزدیک این تروریست‌ها را از این شهر خارج خواهند کرد.

ولید معلم افزود: دولت‌های غربی و ارتجاعی اینک با اتخاذ تحریم‌هایی علیه سوریه سعی در ایجاد فشار بر ملت سوریه و گسترش بحران در این کشور را دادند.

وزیر خارجه سوریه در ادامه با اشاره به هجوم تروریست‌ها به دمشق گفت : دولت و ملت سوریه در کنار هم با ایستادگی و مقاومت توانستند توطئه بزرگی را شکست دهند و امروز دمشق امن و آرام است.

ولید معلم همچنین افزود: روند عملیات به نفع مردم سوریه خواهد بود.