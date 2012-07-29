دهها فرد مسلح در "حمص" کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای مسلح در تلبیسه در حمص، اعضای یک گروه تروریستی را که به ایجاد فضای رعب و وحشت و تخریب و قتل در این شهر دست می زدند، تحت پیگرد قرار دادند.
این تروریستهای مسلح همچنین به سوی خودروهای مردم تیراندازی می کردند که نیروهای مسلح را به واکنش واداشت که طی این درگیری، دهها تروریست کشته و زخمی شد.
منابع سوری از کشته و زخمی شدن دهها فرد مسلح در عملیات پاکسازی منطقه تلبیسه در استان حمص خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای مسلح در تلبیسه در حمص، اعضای یک گروه تروریستی را که به ایجاد فضای رعب و وحشت و تخریب و قتل در این شهر دست می زدند، تحت پیگرد قرار دادند.
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