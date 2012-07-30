برتری پرسپولیس مقابل گهرزاگرس دورود در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22:30 روز دوشنبه با برگزاری دیدار بین تیم‌های گهر زاگرس دورود و پرسپولیس پیگیری شده است.

نیمه اول این بازی که در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم پرسپولیس انجامید.

پرسپولیس که در این بازی برای نخستین در فصل جاری از حمایت تماشاگران خود بهره می‌برد، با گل دقیقه 15 کریم انصاریفرد از میزبان خود پیش افتاد و با همین یک گل نیمه اول را پشت سر گذاشت.

قضاوت دیدار گهرزاگرس دورود - پرسپولیس برعهده تورج حق وردی است. او در نیمه اول این بازی به علی کریمی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.