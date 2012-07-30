غیبت مدافع میانی فولاد در برابر سایپا

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فولاد خوزستان در هفته سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در اهواز به مصاف سایپا می رود و به علت اینکه این دیدار یک بازی خانگی برای ما محسوب می شود پیروزی در آن برای ما بسیار حیاتی است.

وی افزود: خوشبختانه در این مدت بازیکنان فولاد، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته اند و آماده کسب پیورزی در برابر حریف خود هستند.

ابن قاسم تصریح کرد: یکی از دغدغه های کادرفنی برای دیدار برابر سایپا غیبت ایوب والی یکی از مدافعان میانی فولاد است که وی به علت آسیب دیدگی قادر به همراهی فولاد در این بازی نیست.

سرپرست تیم فولاد خوزستان عنوان کرد: از سوی دیگر، آسیب دیدگی لئاندرو پادوانی سلین مدافع برزیلی فولاد برطرف شده و وی در صورت صلاحدید کادر فنی می تواند در ترکیب قرار گیرد.



دیدار تیم فوتبال فولاد خوزستان در برابر سایپای کرج از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 22 سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.