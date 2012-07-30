فولادیها برای اثبات خود به مصاف سایپا می روند

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد خوزستان در هفته اول در گیلان به مصاف داماش رفت و در حالیکه انتظار می رفت در برابر این تیم بحران زده سه امتیاز کامل کسب کند ولی در نهایت آنها در برابر این تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. البته در این خصوص کسی به عملکرد فولاد اعتراض نکرد زیرا کسب یک امتیاز در بازی خارج از خانه برای هر تیمی نتیجه بدی به شمار نمی رود.

هفته دوم اما آغازگر حاشیه ها برای فولاد خوزستان در همین آغازین هفته های لیگ برتر بود جایی که فولاد ها به شدت از سوی هوادارانشان مورد انتقاد قرار گرفتند و تماشاگران فولاد با شعارهای «حیا کن رها کن» از خجالت سیف الله دهکردی مدیرعامل باشگاه، حسین فرکی سرمربی تیم و امیرآبادی مدافع جدید تیم درآمدند.



این شعارها که به گفته نعیم سعداوی در تاریخ فعالیت باشگاه فولاد بی سابقه بوده که هواداران فولاد در ابتدای فصل اینگونه اعتراضات آتشین داشته باشند نشان داد فولاد ها، فصل سختی را درپیش خواهند داشت زیرا قرار نیست هواداران آنها همانند فصل قبل که فولاد با هدایت مجید جلالی با نتایج دور از شان روی اعصاب هواداران رژه می رفت ساکت باشند و بازی بد این فصل فولاد تاوان خواهد داشت.

نمایی از دیدار فولاد در برابر سپاهان در هفته قبل



بر همین اساس فولادیها که بعد از شکست سه بر یک در برابر سپاهان برای دومین بار متوالی در اهواز در برابر حریف خود به میدان خواهند آمد باید سایپا را شکست دهند تا به هواداران خود نشان دهند تیم دست و پا بسته ای نیستند و قرار نیست به هر تیمی در اهواز باج دهند به خصوص اینکه فولاد در این فصل توانست با نظر حسین فرکی با جذب تعدادی بازیکن، نقاط ضعف فصل قبل خود را پوشش دهد.



فولاد اما به علت نداشتن رضا نوروزی مهاجم دو فصل اخیر که گلهای فراوانی را برای این تیم را به ثمر رسانده هم اینک در این خط با مشکل مواجه شده است و کادرفنی این تیم امیدوار است بازیکنان تازه وارد بتوانند خود را در ترکیب تیم جا بیندازند تا فولاد بتواند گوشه چشمی به تیزهوشی مهاجمان برای لرزاندن تور دروازه های حریفان داشته باشد.



البته فولاد برای رویارویی با حریفش در هفته سوم کار چندان ساده ای ندارد زیرا سایپا در حالی قدم به اهواز می گذارد که در هفته قبل تیم کهکشانی استقلال تهران را جلو چشمان حیرت زده هوادارانش با نتیجه دو بر یک شکست داد به همین دلیل آنها به روحیه ای مضاعف در برابر ارتش سرخ حسین فرکی صف آرایی خواهند کرد.



سایپا در هفته اول هم دست به کار بزرگی زد و تیم تراکتورسازی یکی از نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی برای فصل آینده را در تبریز با نتیجه بدون گل متوقف کرد تا در دو هفته اول از دو تیم مدعی و پرمهره لیگ برتر امتیاز گرفته باشد ضمن اینکه هر دو بازی سایپا در خانه حریفان بوده است زیرا ساپیا مجبور است که بازی های خانگیش در برابر استقلال و پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی برگزار کند. تیم سایپا هم اکنون با کسب چهار امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.



از سوی دیگر حضور مجتبی تقوی روی نیمکت مربیگری تیم سایپا را باید یکی از امتیازات این تیم در برابر تیمهای خوزستانی دانست زیرا این مربی خرمشهری شناخت مناسبی از تیمهای خوزستانی دارد و به خوبی تیمهای هم استانیش را می شناسد هر چند تقوی را باید پرورش یافته مکتب سایپا دانست.



به هر حال سه شنبه شب در اهواز باید دید بازیکنان فولاد می تواند با کسب پیروزی، اعتماد از دست رفته هواداران نسبت به تیمشان را بازیابند یا خیر.