اغلب کشورها با ظرفیتهای خوزستان آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه یکشنبه در نشست شورای روابط خارجی استان خوزستان با اشاره به اهمیت و نقش شورای روابط خارجی اظهار کرد: هدفگذاری ما از برگزاری این شورا بسط و گسترش روابط خارجی است بنابراین انتظار می رود اعضای این شورا و دستگاه های ذیربط طبق دستورالعملی کامل با جدیت و بی نقص وظایف خود را انجام دهند.

حجازی، خواستار مشخص کردن لیست کامل اقلام صادراتی به آستاراخان روسیه شد و اظهار کرد: لیست اقلامی که مقرر شده است به روسیه صادر شوند و همچنین در نمایشگاهی که پائیز امسال در آستاراخان برگزار می شود شرکت داده شوند اعم از محصولات کشاورزی، صنعتی، تولیدی و خدماتی تعیین و برآوردهای لازم در خصوص هزینه ترانزیت هوایی و تعرفه های گمرک اعم از نمایشگاهی یا آزاد صورت گرفته و در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گیرد.



وی افزود: قیمت اقلامی که قرار است صادر شوند با قیمت همان اقلام در بازار روسیه مقایسه شده تا در صورتی این اقلام صادر شوند که توجیه اقتصادی و بازار فروش مساعدی برای تولید کننده وجود داشته باشد همچنین شرکت در این نمایشگاه که در پائیز امسال در آستاراخان روسیه برگزار می شود به منزله آشنایی با استانهای همجوار آستاراخان روسیه است تا با توجه به موقعیت بندری آستاراخان اقلام به آنجا صادر و به صورت زمینی به استانهای همجوار ترانزیت شوند.



استاندار خوزستان همچنین از حضور خوزستان در نمایشگاه بین المللی بصره خبر داد و افزود: هیئتی که به نمایندگی از استان خوزستان متشکل از اتاق بازرگانی و شرکت نمایشگاه های بین المللی به بصره سفر کردند شرایط برگزاری نمایشگاه را در سه ماه زمستان مناسب تشخیص دادند که احتمالا خوزستان در اوائل بهمن ماه سال جاری حضور فعال و پررنگی در نمایشگاه بصره خواهد داشت.



وی خواستار ارتباط مستمر دستگاه ها با دستگاه های همطراز خود در آستاراخان شد و گفت: روابط با دستگاه های همطراز باید تعریف شده باشد و نتایج روابط و مذاکرات به طور مستمر گزارش داده شوند.



حجازی با اشاره به پتانسیل بالای خوزستان اظهار داشت: بسیاری از کشورها با ظرفیت و توانمندیهای استان آشنا نیستند و باید استان را به آنها معرفی کرد و سطح آگاهی و شناخت آنها را از استان بالا برد و دستگاه ها و واحدهایی را نیز که توانایی و زمینه شرکت در مقوله توسعه روابط خارجی را دارند نیز وارد این عرصه کنیم تا زیربنای توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل داده شود.



استاندار خوزستان تاکید کرد: در صورتی که جلسات این شورا منظم تشکیل شوند چشم انداز آینده روابط خارجی استان نیز مشخص می شود و با رونق گرفتن تجارت ما با توجه به توانمندی تولیدی استان از تولید ملی حمایت و واحدهای تولیدی تقویت می شوند.