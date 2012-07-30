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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۴

سعیدی با مهر عنوان کرد:

ماهیان خاویاری از ارزشمندترین ماهیان دریای خزر/ عوامل کاهش آبزیان خزر

ماهیان خاویاری از ارزشمندترین ماهیان دریای خزر/ عوامل کاهش آبزیان خزر

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه ماهیان خاویاری به لحاظ اقتصادی یکی از ارزشمندترین ماهیان دریای خزر هستند، گفت: بالا بودن قیمت خاویار در دنیا و مرغوبیت خاویار ایران دو مولفه مهمی است که ضرورت سرمایه گذاری و توجه به این محصول صادراتی را مشخص می کند.

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صید بی رویه، تخریب محیط زیست آبزیان، ساخت سد در مسیر مهاجرت ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، ورود انواع آلودگی های نفتی و صنعتی باعث کاهش ذخایر آبزیان از دریای خزر شده است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر کشورهای زیادی با روشهای متفاوت و اهداف مختلفی به بازسازی ذخایر گونه های با ارزش اقتصادی می پردازند، اقدامات انجام گرفته برای تکثیرهای خاویار در ایران نقش بسزایی در حفظ و افزایش ذخایر داشته است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: به جهت رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیاز به غذا صنعت تکثیر و پرورش آ بزیان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته که این خود وابسته به وجود مولدینی با صفات ژنتیکـی قابـل قبول است.

وی افزود:  پاره ای از عوامل چون آلودگی ها، تخریب زیستگاهها و ... ذخایر بسیاری موجودات از جمله آبزیان به شدت کاهش یافته و در معرض انقراض قرار گرفته اند بر این اساس کنوانسیونهای مختلفی با هدف حفاظت از این گونه ها شکل گرفته است.

سعیدی اظهارداشت: هرچند بازگرداندن شرایط طبیعی محیط زیست و بازسازی ذخایر در اولویت امور قرار دارند اما پپشرفت علم مباحث جدیدی در علوم زیـستی ایجاد کرده که به کارگیری آنها گام بزرگی برای توسعه صنایع مختلف از جمله آبزی پروریست.

وی یادآورشد: ماهیان خاویاری که استروژن نامیده می شوند از جمله گونه های آبزی کم نظیری هستند که قدمتی چند صد میلیون ساله دارند.

کد مطلب 1661303

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