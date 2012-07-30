مبادله مرسولات ادارات در اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است

سیروس رضایتی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورداهداف خصوصی سازی در اداره پست بیان داشت: اجازه جذب نیروی جدید از طرف دولت وجود ندارد و به منظور کوچک سازی بخش دولتی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات به مردم و افزایش تحرک سازمانی تمایل به خصوصی سازی وجود دارد.

وی افزود: دفاتر پیشخوان دولتی که وابسته به بخش خصوصی هستند در بخش قبول مراسلات پستی فعالیت می‌کنند و در مبادلات پستی بین شهری و کامیون‌های جابه‌جایی محصولات نیز از بخش خصوصی استفاده می‌شود.

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: بخش خصوصی باید بر اساس دستورالعملی که در قرارداد آنها مشخص شده، عمل کند و برای این منظور برای واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی ناظر گذاشته می‌شود و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ابتدا به آن‌ها اخطار داده و اگر مورد برطرف نشود قرارداد آن‌ها لغو می‌گردد.

وی ادامه داد: مرسولات ادارات بر اساس مصوبات شورای عالی پست، توسط نیروهای پست به دبیرخانه‌ها تحویل و یا از آن‌ها گرفته می‌شود و مبادله و جمع آوری این مرسولات در استان اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.

رضایتی در مورد رسیدگی به شکایات مردمی تصریح کرد: اگر شکایتی در ارتباط با مرسولات وجود داشته باشد به صورت مستقیم، مکاتبه ایی و تماس تلفنی به اداره پست منعکس می‌شود و توسط رئیس بازرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با توجه به موضوع شکایات، مدت رسیدگی به آن‌ها متفاوت است و تلاش اداره پست بر این است که در حداقل زمان به موضوع رسیدگی شود.

وی در پایان به همشهریان یادآور شد: برخی افراد خود را طرف قرارداد اداره پست معرفی کرده و به آن‌ها مراجعه می‌نمایند، مردم باید در این مورد دقت نموده و از این افراد مطالبه کارت شناسایی و یا مجوز لازم از اداره پست کنند و اگر سو استفاده ای از عنوان اداره پست شود این سازمان پیگیر موضوع است و از افراد متخلف شکایت می‌کند.