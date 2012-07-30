آدرس مراکز خونگیری استان تهران در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز انتقال خون استان تهران، اسامی و آدرس مراکز خونگیری استان تهران در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است.

نام واحد آدرس تلفن ساعت پذیرش وصال شیرازی (مرکز) بلوار کشاورز،خیابان وصال شیرازی، بالاتر از تقاطع طالقانی، شماره 99 5-88959093 8 صبح الی 24 صادقیه فلکه دوم صادقیه، ضلع شمالغربی میدان، ابتدای بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی، جنب آموزشگاه دخترانه بعثت 44061212 9 صبح الی 15 19 الی 24 نارمک بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز، نبش خ 49 77805570 9 صبح الی 15 19 الی 24 افسریه بزرگراه بسیج، نرسیده به20متری افسریه، نبش کوچه 28 (شهید میراسماعیلی) 33659888 9 صبح الی 15 19 الی 24 ولیعصر (عج) میدان ولیعصر (عج)،ابتدای بلوار کشاورز، ضلع جنوب غربی میدان 88899526 9 صبح الی 15 شهریار شهرستان شهریار – خیابان انقلاب- روبروی امامزاده اسماعیل(ع) 65263000 9 صبح الی 15 رباط کریم رباط کریم ، بلوار مصلی ، ضلع جنوب غربی میدان معلم ، روبروی مرکز پیش دانشگاهی دار العلم 56412055 9 صبح الی 15 پیروزی خیابان پیروزی، نبش خیابان اول نیروی هوایی، پلاک 271 77479378 9 صبح الی 15 مترو شهرری ضلع شمالی مترو 55905515 9 صبح الی 15 آزادی میدان آزادی، داخل پارک المهدی (ع)، جنب ساختمان شهرکتاب 66055009 9 صبح الی 15 میلاد بیمارستان میلاد ورودی 3 طبقه همکف جنب آزمایشگاه 82032169 9 صبح الی15 مترو امام خمینی (ره) میدان امام خمینی (ره) ابتدای باب همایون 33991010 9 صبح الی 15 سعادت آباد بلوار دریا ضلع شمال غربی میدان کوثر - 9 صبح الی 15 تجریش میدان تجریش - ابتدای خیابان دربند - جنب بیمارستان شهدا 22735001 9 صبح الی 15 هیئت بیت الرقیه پیروزی - خیابان پنجم نیروی هوایی - کوچه 36/4 پلاک 8 - 19 لغایت پایان مراسم حرم عبدالعظیم (ع) شهرری ضلع شرقی حرم - 19 لغایت پایان مراسم جشن رمضان بلوار ارتش - سوهانک - کمیته امداد امام خمینی (ره) - 19 لغایت پایان مراسم مصلی امام (ره) خیابان شهید بهشتی درب جنوبی مصلی روبروی شبستان - 19 لغایت پایان مراسم مسجد امام حسن مجتبی (ع) خ آزادی - بعد از پل زیرگذر - 19 لغایت پایان مراسم امامزاده صالح (ع) میدان تجریش صحن امام زاده صالح (ع) - 19 لغایت پایان مراسم حسینیه گلزار شهدای ورامین ورامین خیابان 15 خرداد حسینیه گلزار شهدای سید فتح الله - 19 لغایت پایان مراسم

بنابر اعلام روابط عمومی انتقال خون استان تهران، فعالیت واحدهای اهدای خون در ماه مبارک رمضان به صورت هفتگی اعلام می گردد. همچنین پذیرش واحدها در زمان اذان مغرب به مدت 30 دقیقه جهت افطار و انجام فریضه نماز تعطیل است.

ارائه اصل کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و یا گواهینامه) جهت اهدای خون الزامی است.