عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا
-در پی آتش سوزی در قطاری در هند 5 نفر کشته شدند.
خاورمیانه و آفریقا
-سربازان ارتش رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را به شهادت رساندند.
-تیراندازی و درگیریهای مسلحانه در نیجریه 8 کشته برجا گذاشت.
-میزان خشونت ها در مرز سوریه و لبنان افزایش یافت.
-در درگیریهای قبیله ای جنوب اتیوپی 18 نفر کشته شدند.
سازمان ملل
-فرستاده سازمان ملل وارد میانمار شد.
-وزیر خارجه ترکیه با دبیر کل سازمان ملل درباره سوریه گفتگو کرد.
آمریکا
-وزیر دفاع آمریکا امروز وارد تونس می شود.
-تظاهرات مردم آمریکا در شهر آناهیم کالیفرنیا در اعتراض به اقدامات وحشیانه پلیس همچنان ادامه دارد.
اروپا
-اتحادیه اروپا تنها به انتقاد از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بسنده کرد.
-یک مامور امنیتی سفارت ایتالیا در یمن ربوده شد.
-رسانه های خبری از تصمیم قطر برای خرید 200 تانک آلمانی خبر دادند.
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