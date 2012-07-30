  1. بین الملل
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۸

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

آسیا

-در پی آتش سوزی در قطاری در هند 5 نفر کشته شدند.

خاورمیانه و آفریقا

-سربازان ارتش رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را به شهادت رساندند.

-تیراندازی و درگیریهای مسلحانه در نیجریه 8 کشته برجا گذاشت.

-میزان خشونت ها در مرز سوریه و لبنان افزایش یافت.

-در درگیریهای قبیله ای جنوب اتیوپی 18 نفر کشته شدند.

سازمان ملل

-فرستاده سازمان ملل وارد میانمار شد.

-وزیر خارجه ترکیه با دبیر کل سازمان ملل درباره سوریه گفتگو کرد.

آمریکا

-وزیر دفاع آمریکا امروز وارد تونس می شود.

-تظاهرات مردم آمریکا در شهر آناهیم کالیفرنیا در اعتراض به اقدامات وحشیانه پلیس همچنان ادامه دارد.

اروپا

-اتحادیه اروپا تنها به انتقاد از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بسنده کرد.

-یک مامور امنیتی سفارت ایتالیا در یمن ربوده شد.

-رسانه های خبری از تصمیم قطر برای خرید 200 تانک آلمانی خبر دادند.

کد مطلب 1661333

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