جدیدترین اسمهای مخدرهای صنعتی/ از شوره سر شیطان تا سوخت موشک

علی علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اسامی جوان پسند مواد مخدر صنعتی اظهار داشت: قرائن و شواهد موجود حاکی از یک حرکت برنامه ریزی شده از جانب بیگانگان و کشورهای معاند با نظام در تغییر الگوی تولید و مصرف مواد در سطح کشور است.

وی ادامه داد: این برنامه شوم عمدتا بر تولید و عرضه مواد صنتعی و روانگردان با هدف تباهی نسل مولد جامعه و تهی ساختن کشور از توان فکری- عملیاتی اقشار جوان و نوجوان و به نوعی در تقابل قرار دادن مردم با نظام از طریق ایجاد نارضایتی در جامعه و انحراف توجه نیروهای امنیتی – انتظامی از دیگر مسائل اساسی کشور متمرکز است.

به گفته مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در این بین نکته مهمی که وجود دارد آن است که ترکیب بسیاری از مواد مذکور که با نام های جدید عرضه می شود یکی است و در حقیقت سوداگران مرگ با بکاربردن اصطلاحات و عناوین جوان پسند و نو، سعی در آلودگی بیشتر اجتماع و افزایش شمار مشتریان و طبعا سوداندوزی بیشتر دارند.

علی اکبری افزود: متامفتامین کریستاله که ما با نام شیشه می شناسیم با نام های دیگری چون یخ، شابو، آیس، مت و ... نیز عرضه می شود در حالیکه ترکیب اصلی همه این مواد همان متامفتامین است و این نام ها و اصطلاحات مشابه عموما برگرفته از متامفتامین عرضه شده در فرهنگ محلی دیگر کشورهاست.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه شابو واژه ای است که در ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد، همچنانکه مالزیایی ها به این ماده باتوکیلات می گویند و اسپانیاییها آن را ویدریو می نامند. از دیگر نام های مورد استفاده می توان به کرانک، گچ، شوره سر شیطان، دوپ، گرد مصنوعی، نمک هاوایی، کراک، هیلی بیلی، راشت جاوا، هرویین گردن قرمز، اسمارفدوپ و سوخت موشک اشاره کرد.