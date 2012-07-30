اموال فرهنگی تاریخی گنجینه ایلام ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده با اعلام این خبر گفت: 2195 شی ثبت شده فرهنگی تاریخی در گنجینه استان ایلام ساماندهی شده و وارد نرم افزار اطلاع رسانی جام شدند.



وی عنوان کرد: تهیه آلبوم عکس از همه اشیا، تهیه شناسنامه مرمتی برای آن دسته از اشیائی که نیاز به مرمت دارند، تهیه آلبوم عکس جداگانه برای سکه ها، زدن برچسب اموال به همه اشیا و چیدمان آنها انجام شده است.



شنبه زاده یادآور شد: اشیای کشف شده در حفاری های مجاز و غیرمجاز استان ایلام در این پروژه ساماندهی شده اند و علاوه بر اینها، حدود سه هزار شی که یا بدل هستند و یا فقط ارزش مطالعاتی دارند، شماره خورده و وارد سیستم جام شده اند.



وی در پایان اظهار داشت: به دلیل نبود موزه باستان شناسی در استان، این اشیا در گنجینه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام نگهداری می شوند.

مسیر دسترسی به پشت قلعه آبدانان ساخته شد



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: ایجاد راه دسترسی به پشت ‌قلعه آبدانان که از اواخر خردادماه امسال آغاز شده بود به پایان رسید .



علی قاسم پور گفت: ساخت مسیر دسترسی به پشت قلعه آبدانان که در دستور کار معاونت میراث فرهنگی استان در سال 90 بود، هفته گذشته به پایان رسیده است.



وی عنوان کرد: مسیری به طول 200 متر برای رسیدن به پشت قلعه آبدانان و به منظور سهولت رفت و آمد بازدیدکنندگان از قلعه با پهنای یک و نیم متر با لاشه‌سنگ‌های محل سنگ‌چین شد .



این مسئول یادآور شد: همچنین در همین راستا به دلیل قرار گرفتن این قلعه در ارتفاع 60 متری و صعب‌العبور بودن مسیر، شیب مسیر دسترسی نیز شکسته شد .

ایجاد زیرساخت گردشگری ایلام

