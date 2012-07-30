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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۵

اموال فرهنگی تاریخی گنجینه ایلام ساماندهی شد

اموال فرهنگی تاریخی گنجینه ایلام ساماندهی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: ساماندهی اموال منقول فرهنگی تاریخی گنجینه این استان به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده با اعلام این خبر گفت: 2195 شی ثبت شده فرهنگی تاریخی در گنجینه استان ایلام ساماندهی شده و وارد نرم افزار اطلاع رسانی جام شدند.

وی عنوان کرد: تهیه آلبوم عکس از همه اشیا، تهیه شناسنامه مرمتی برای آن دسته از اشیائی که نیاز به مرمت دارند، تهیه آلبوم عکس جداگانه برای سکه ها، زدن برچسب اموال به همه اشیا و چیدمان آنها انجام شده است.

شنبه زاده یادآور شد: اشیای کشف شده در حفاری های مجاز و غیرمجاز استان ایلام در این پروژه ساماندهی شده اند و علاوه بر اینها، حدود سه هزار شی که یا بدل هستند و یا فقط ارزش مطالعاتی دارند، شماره خورده و وارد سیستم جام شده اند.

وی در پایان اظهار داشت: به دلیل نبود موزه باستان شناسی در استان، این اشیا در گنجینه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام نگهداری می شوند.

مسیر دسترسی به پشت قلعه آبدانان ساخته شد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: ایجاد راه دسترسی به پشت ‌قلعه آبدانان که از اواخر خردادماه امسال آغاز شده بود به پایان رسید.

علی قاسم پور گفت: ساخت مسیر دسترسی به پشت قلعه آبدانان که در دستور کار معاونت میراث فرهنگی استان در سال 90 بود، هفته گذشته به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: مسیری به طول 200 متر برای رسیدن به پشت قلعه آبدانان و به منظور سهولت رفت و آمد بازدیدکنندگان از قلعه با پهنای یک و نیم متر با لاشه‌سنگ‌های محل سنگ‌چین شد.

این  مسئول یادآور شد: همچنین در همین راستا به دلیل قرار گرفتن این قلعه در ارتفاع 60 متری و صعب‌العبور بودن مسیر، شیب مسیر دسترسی نیز شکسته شد.

ایجاد زیرساخت گردشگری ایلام

سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این پروژه از مصوبات سومین سفر استانی هیات‌دولت و رئیس‌جمهور به استان است.

علی قاسم‌پور با بیان این که پروژه‌ مذکور در مرحله مکان‌یابی قرار دارد، افزود: با توجه به این که احداث کمپ به صورت خانه‌های پیش‌ساخته در نظر گرفته شده، شرح خدمات آن نیز آماده است.

وی با بیان این که استان ایلام دارای ظرفیت‌های مختلف طبیعی برای به کارگیری صنعت اکوتوریسم است، یادآور شد: وجود غارهای متعدد طبیعی و شگفت‌انگیز در استان ایلام سبب شده هر سال گردشگران بسیاری برای دیدن این غارها به ایلام سفر کنند.

وی یادآور شد: همچنین مرزی بودن استان و وجود پایانه مرزی بین‌المللی مهران تاثیر بسیاری در استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی ایلام دارد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی است.

کد مطلب 1661337

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