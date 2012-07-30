اظهارات تحریک آمیز ضد سوری لئون پانتا / ضرورت کمک بیشتر به افراد مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لئون پانتا شب گذشته در اظهاراتی تحریک آمیز اعلام کرد: نظام سوریه با حمله به حلب قبر خود را با دستان خویش حفر می کند.

وی بدون اشاره به حملات گروه های تروریستی در شهر حلب مدعی شد: خشونت نیروهای دولتی سوریه در حلب به مثابه میخی است که بر نعش دولت بشار اسد فرود می آید و بیانگر این است که نظام سوریه مشروعیت خود را از دست داده است.

وزیر دفاع آمریکا که در راه سفر به تونس سخن می گفت به اقدامات جدید آمریکا علیه سوریه اشاره ای نکرد و از جامعه جهانی خواست که برای نابودی نظام بشار اسد با یکدیگر متحد باشند.

پانتا در عین حال به ضرورت کمک بیشتر به افراد مسلح و گروه های تروریستی که وی آنها را مخالف نامید، تاکید کرد. وی همچنین گفت که در جریان سفر منطقه ای خود به تونس و سپس رژیم صهیونیستی و اردن بحران سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.