تاکید رهبر انقلاب بر ایجاد شرایط لازم برای توسعه شرکتهای دانش بنیان

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار شب گذشته جمعی از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری و همچنین مسئولان شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری با مقام معظم رهبری، به مهمترین نکاتی که در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شد، اشاره کرد و گفت: یکی از راههای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان توجه به شرکتهای دانش بنیان است که در نقشه جامع علمی کشور هم پیش بینی شده و تا رسیدن به افق چشم انداز 20 ساله باید 50 هزار شرکت دانش بنیان در کشور راه اندازی شده باشند.

وی ادامه داد: دستگاههای مرتبط با این موضوع از جمله وزارتخانه های صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع، نفت، بهداشت، درمان آموزش و پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین جهاد دانشگاهی باید همت کنند و قانونی را که در این زمینه تصویب شده به خوبی اجرایی کنند.

زاهدی درباره این قانون یادآوری کرد که قانون تاسیس 50 هزار شرکت دانش بنیان در نقشه جامع علمی کشور و سند افق چشم انداز 1404 اشاره شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: راهکار قانون مصوب مجلس دستگاههای کشور را ملزم به ارائه راهکار و تسهیلات می کند که در راستای نقشه جامع علمی کشور است.

به گفته زاهدی مقام معظم رهبری تاکید داشتند که حتماً شرایط لازم برای توسعه این شرکتها وجود داشته باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی به برنامه های کمیسیون آموزش و تحقیقات برای پیشبرد حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این راستا کمیسیون آموزش با حضور مسئولان نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و کمیسیونهای مرتبط با این موضوع جلسه مشترکی برگزار خواهد کرد.