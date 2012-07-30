به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس شنبه شب برگزار شد که اعضای کمیته فنی به حمید درخشان ماموریت دادند تا مسئولیت تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس را برعهده گرفته و وضعیت آنها را بررسی کند.

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در نشست عصر روز یکشنبه اعضای کمیته فنی پیرامون دو محور اصلی؛ یعنی تیم بزرگسالان و وضعیت تیم‌های پایه بحث و گفتگو کردند که در پایان مسئولیت تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس به من سپرده شد.

وی افزود: قرار شد تا گزارشی را از وضعیت و عملکرد فعلی تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس تهیه کرده و در نشست بعدی کمیته فنی که حدود دو هفته دیگر برگزار می‌شود به مدیرعامل و اعضای کمیته ارائه دهم.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت فعلی تیم‌های پایه باشگاه اظهار داشت: شرایط فعلی تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس بسیار بد و تاسف بار است و مطمئن باشید بزودی شاهد تغییر و تحولات اساسی در این تیم‌ها به ویژه در سطح مربیان آنها خواهیم بود. از امروز هم کارم را آغاز کرده‌ام زیرا تاکنون در مورد تیم‌های پایه باشگاه غفلت شده است.

وی همچنین در خصوص وظایف اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: قرار شده که ما به عنوان اعضای کمیته فنی راهکارها و نقطه نظراتی که به ذهن‌مان می‌رسد را در نشست‌هایی که داریم به مدیرعامل باشگاه اطلاع داده و هر کاری که در راستای حمایت از کادر فنی تیم از دست‌مان بر می‌آید، انجام دهیم. در حال حاضر اولویت اصلی اعضای کمیته فنی حمایت قاطع از "مانوئل ژوزه" است تا او با خیال راحت به کار خود ادامه دهد.

درخشان در خصوص دیدار اعضای کمیته فنی با مانوئل ژوزه پس از نشست این کمیته تصریح کرد: در گفتگوی کوتاهی که اعضای کمیته فنی باشگاه با مانوئل داشتند، هر یک از اعضا به طور جداگانه نقطه نظرات خود را به وی انتقال دادند. من نیز به او اطمینان خاطر دادم که از هر حمایتی که نیاز دارد دریغ نخواهم کرد.

وی ادامه داد: یکی از نکات مشترکی که همه اعضای کمیته فنی به او انتقال دادند این بود که ما می‌دانیم شما برای نتیجه گرفتن در پرسپولیس نیاز به زمان دارید و تا رسیدن تیم به شرایط ایده‌آل هرگونه کمکی که از دست ما بر می‌آید به شما خواهیم کرد تا تیم به ثبات و شرایط ایده‌آل برسد.

درخشان در پایان گفت: یکی از مصوبات مهمی که نشست عصر یکشنبه اعضای کمتیه فنی باشگاه داشت این بود که این نشست‌ها هر دو هفته یکبار با حضور مدیرعامل باشگاه استمرار داشته و ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس یکشنبه شب به مدت دو ساعت در محل هتل اوین تهران و با حضور محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه و تمامی اعضای آن از جمله علی پروین، حمید درخشان، افشین پیروانی، ابراهیم آشتیانی و رضا وطنخواه برگزار شد.

پس از این نشست که در آن در مورد تیم بزرگسالان و تیم‌های پایه باشگاه بحث و تبادل نظر شد، اعضای کمیته فنی و مدیرعامل باشگاه، در جمع بازیکنان تیم حاضر شده و پس از صرف شام، به صورت جداگانه با کادرفنی و بازیکنان صحبت کردند. در ملاقات کوتاه با ژوزه، رویانیان اعضای کمیته فنی را به سرمربی تیم معرفی کرد و اعضای کمیته فنی هم در گفتگو با سرمربی تیم، حمایت قاطع خود را از وی اعلام کردند.

نشست کمیته فنی مصوباتی نیز در پایان داشت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- حمید درخشان ماموریت پیدا کرد تا مسئولیت تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس را برعهده گرفته و وضعیت آن را بررسی کند تا طی گزارشی آن را در نشست بعدی کمیته فنی باشگاه به مدیرعامل و اعضای کمیته فنی ارائه دهد.

2- در این نشست مصوب شد تا ابراهیم آشتیانی برنامه استراتژیک را برای توسعه فوتبال پرسپولیس در جلسه آتی کمیته فنی به اعضای این کمیته و مدیرعامل باشگاه ارائه کند.

3- یکی دیگر از مصوبات مهم نشست عصر یکشنبه اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس این بود که قرار شد این جلسات هر دو هفته یکبار با حضور مدیرعامل باشگاه برگزار شده و در طی فصل استمرار داشته باشد.

4- در پایان این نشست مدیرعامل باشگاه و اعضای کمیته فنی حمایت قاطع خود را در شرایط فعلی از کادر فنی تیم اعلام کردند.