محمد جوارد فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آلبوم دارای هفت بخش است که تمام سرودهای آن انقلابی است و در حال کسب مجوز برای انتشار عمومی آن هستیم.
وی افزود: قطعههای حماسه اصفهان، حماسه 9 دی، قطعه شهید آوینی، وطنم ایران، دخیل عشق (قطعهای در وصف امام رضا(ع)، دنیای وحدت از جمله بخشهای این آلبوم است که به مناسبتهای مختلف ساخته شده است.
مدیر اجرایی گروه آوازی کر مولا با اشاره به سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: قطعهای با نام جهاد ملی به مناسبت این سال آماده کردهایم که شعر این قطعه، ساخت آهنگ و تنظیمهای آن به طور کامل توسط اعضای این گروه انجام شده و بومی است و خوانندگان آن را 25 نفر از هنرجویان مجموعه هنری مولا تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه گروه کر آوازی مولا شامل 50 نفر است، تصریح کرد: شاعر قطعه جهاد ملی علی کریمی بوده و تنظیم و رهبری گروه کر آوازی مولا را سعید شمس برعهده داشته است.
فیروزه درباره چگونگی تشکیل این گروه بیان داشت: افراد این گروه در سه دسته راهنمایی، دبیرستان و دانشجو با توجه به رنگ و تن صدای خودبه ترتیب در گروههای صدایی به نام تنور، باریتون و باس دستهبندی میشوند.
وی اضافه کرد: پس از مصاحبه با افرادی که تمایل به ورود به این گروه را دارند اگر خصوصیات صدای فرد شرایط لازم را داشته باشد پذیرفته شده و لازم است به مدت یک سال به او آموزش داده شود تا سلفژ و مبانی لازم موسیقی را فرا بگیرد.
مدیر اجرایی گروه آوازی کر مولا بابیان اینکه شرط معدل از جمله شرطهای ورود به گروه مولا است، تأکید کرد: پس از آزمون نهایی و پذیرش قطعی افراد وارد گروه شده و براساس تن صدای خود چینش میشوند.
وی اضافه کرد: افرادی که هماکنون درگروه کر آوازی مولا به اجرا میپردازند همگی دانشجو هستند و چندین سال سابقه اجرایی دارند، ضمن اینکه تمام این افراد معدلی بالاتر از 17 دارند و در گروه دانشجویان نیز چهار دانشجوی فیزیک هستهای داریم.
فیروزه با اشاره به تشکیل دو گروه جدید در این مجموعه تصریح کرد: یک گروه متشکل از افراد دبیرستانی و پیشدانشگاهی گروه دیگر متشکل از افرادی است که در دوران راهنمایی تحصیل میکنند و رنگ صدای ویژهای دارند.
وی درباره دیگر تولیدات این گروه اظهار داشت: در حال ساخت دو قطعه دیگر درباره کار و کارگر و فرهنگ استفاده از منابع آبی به سفارش شرکت آب و فاضلاب هستیم.
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