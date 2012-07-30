فرار سارق زن در عملیات تعقیب و گریز پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک بامداد دیروز ماموران پلیس مشهد هنگام گشت زنی در بولوار عبدالمطلب این شهر به سه سرنشین یک دستگاه پراید مشکوک شده و به راننده دستور ایست دادند.اما راننده بدون توجه به اخطارهای پلیس از محل فرار کرد.

ماموران سپس به تعقیب سرنشینان پراید پرداختند و با اخطار از راننده خواستند توقف کند.در ادامه یکی از ماموران اقدام به تیراندازی هوایی کرد که خودروی متهمان در حاشیه خیابان توقف کردند. یکی از سرنشینان پراید نیز با استفاده از تاریکی هوا موفق به فرار شد اما دو همدست دیگر او از سوی ماموران دستگیر شدند.

در بازرسی از خودرو نیز هفت دستگاه گوشی تلفن همراه ، مقداری مواد مخدر ، ضبط و پخش و باطری خودرو کشف شد.

متهمان پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشوده و به سرقت های شبانه در سطح شهر اعتراف کردند. آنها در بازجویی ها مدعی شدند برای اینکه پلیس به آنها مشکوک نشود یک زن را با خود همراه می کردند که در زمان دستگیری زن جوان موفق به فرار شد.

هم اکنون تحقیقات برای شناسایی متهم فراری و جرایم اعضای این باند از سوی ماموران ادامه دارد.