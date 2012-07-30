مشکلات کشور علاج ساده دارد/ آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین جهت مهار گرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، ر علی لاریجانی در مراسم دیدار نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت که یکشنبه شب برگزار شد، گفت: در نظام اسلامی ما که ولی‌فقیه در رأس آن قرار دارد، توفیق خدمت به مردم توفیق بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و مسئولان باید از این فرصت در راستای خدمتگزاری بهره‌مند شوند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به بیان حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: امام صادق می‌فرماید «در عرش خدا برای کسانی که به برادر مومن خود خدمت کرده و یا انبوهی را از او بردارند، سایه‌ای افکنده شده است»، بنابراین همه مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که خدمت به مردم موجب توفیقات الهی برای آنان خواهد شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس و دولت اظهار داشت: همه شما می‌توانید در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که برگزار می‌شود به گوشه‌ای از مشکلات موجود در کشور پرداخته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهید.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم به نتایج جلسه غیرعلنی دولت با مجلس در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای که با نمایندگان دولت در مجلس داشتیم، موارد خوبی بین دو طرف در زمینه مهار گرانی‌ها و وضع اقتصادی کشور بحث و تبادل‌نظر شد که به اعتقاد من باید این نشست‌ها در آینده نیز در جهت رفع مشکلات موجود تداوم یابد.



لاریجانی اظهار داشت: همه ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کشور در شرایط حساسی قرار گرفته که این نوعی امتحان الهی برای نظام اسلامی محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: وقتی یک ملتی از درون امتحانات الهی سربلند بیرون می‌آید نشان‌دهنده این است که آن ملت در کوران حوادث آبدیده شده و توانایی مقابله با دشمنانش را دارد که ملت ایران نیز امروزه در این موقعیت حساس و خطیر قرار دارد.



عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه مشکلات موجود اقتصادی در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است، گفت: امروزه شاهد مشکلات اقتصادی متعددی در زمینه گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم هستیم اما جنس این مشکلات به نوع دیگری نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و آن هم صف‌آرایی نظام استکباری در برابر ملت ایران است.



نماینده مردم قم در مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خویش به قابلیت‌های نظام جمهوری اسلامی و ارتقای آن در سال‌های گذشته و پس از حوادث متعدد اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر قابلیت‌های نظام اسلامی افزایش یافته و چشم‌انداز روشنی با توجه به این قابلیت‌ها برای حل مسائل و رویارویی با نظام سلطه پیش‌بینی می‌شود.



رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور همه مسئولان باید درک درستی از اقتصاد مقاومتی داشته باشند که بنده معتقدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید ملی نهفته است که باورسازی آن می‌تواند کشور را به اهداف از پیش تعیین‌شده در زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در تمامی جوانب برساند.



لاریجانی افزود: توجه به رونق بخشیدن به تولید ملی و کنترل تورم و گرانی باید در سرلوحه کارهای دولت و مجلس قرار گیرد تا بتوانیم اوضاع را بیشتر در کنترل خود درآوریم.



وی در ادامه اظهارداشت: دولت باید با همکاری مجلس در تنظیم بازار دقت بیشتری داشته تا شاهد پرش قیمتی در انواع محصولات به‌خصوص محصولات دامی و کشاورزی نباشیم.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه سخنانش وحدت سیاسی در کشور را مهمترین ابزار برای مقابله با هرگونه تهدیدات خارجی دانست و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی غرب، وحدت سیاسی در کشور باید بین همه مسئولان حکمفرما شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط موجود عقل و وظیفه حکم می‌کند که با یکدیگر وحدت و همگرایی بیشتری داشته باشیم تا از نیروها و انرژی‌های موجود به نحو احسن استفاده شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مقابل این صف‌کشی ناجوانمردانه علیه کشور و نظام باید روحیه مقاومت جانانه داشته باشیم، زیرا آنها می‌خواهند اراده ملت را تضعیف کرده و ما را به زانو درآورند.



لاریجانی در همین زمینه ادامه داد: باید همگی دست به دست هم دهیم و با اراده قوی جلوی تحریم‌ها ایستادگی کرده و فرصت مناسبی برای بروز و ظهور اقتصاد در کشور فراهم کنیم.



عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در بخش دیگری از سخنانش به مهمترین دغدغه نمایندگان و کشاورزان در زمینه تولید گندم اشاره کرد و گفت: درحال حاضر شکایاتی از سوی سیلوداران به دلیل خالی بودن انبارهای سیلو از گندم به مجلس می‌رسد در صورتی که براساس برآوردهای موجود سالانه ۱۰ میلیون تن گندم در کشور تولید می‌شود که این مشکل به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم از کشاورزان است که دولت باید به این بخش توجه بیشتری داشته باشد.



وی اظهار داشت: مسائل موجود در کشور علاج‌های ساده‌ای دارد و مجلس نیز این آمادگی را دارد تا به کمک دولت و برای کنترل گرانی‌ها، نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: دولت و مجلس باید در هزینه‌های جاری و عمرانی کشور دقت‌های لازم را به خرج داده و نسبت به تخصیص اعتبارات اولویت‌بندی کند.



لاریجانی تصریح کرد: همگان باید بدانیم که در یک سنگر و پشت یک خاکریز قرار داریم و در جهت رفع موانع موجود بر سر راه رشد و تعالی کشور گام‌های اساسی را برداریم.



نماینده مردم قم در مجلس نهم در ادامه افزود: یکی از مشکلاتی که امروزه تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نبود توازن در ارائه تسهیلات بانکی است که بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع حساس بوده و به اختصاص تسهیلات به تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش یادآور شد: امروزه در شرایطی نیستیم که بتوانیم اشتباهات گذشته را تجزیه و تحلیل کنیم بلکه باید با نگاه پدیدارشناسانه وضعیت موجود را بررسی کرده و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.