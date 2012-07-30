پاداش 8 میلیارد ریالی به 6 عضو هیات مدیره بانک پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس درخواست این بانک خصوصی و تصویب سهامداران عمده آن، در ماه جاری پرداخت مبلغ 8 میلیارد ریال پاداش جبران زحمات به اعضای هیات مدیره بانک خصوصی مورد اشاره مورد تصویب قرار گرفته و قرار است این مبلغ هنگفت در روزهای آینده پرداخت شود.

بر اساس این مصوبه، برای جبران زحمات اعضای هیات مدیره علاوه بر پاداش 8 میلیارد ریالی، به ازای دو جلسه حضور در ماه نیز مبلغ 12 میلیون ریال به آنها پرداخت خواهد شد.

چند سال قبل هم عدم پرداخت سود سهام برخی شرکتها توسط بانک پارسیان جنجال ساز شده بود. با توجه به این عمل خلاف قانون، شرکت تولید محور خودرو نامه ای به سازمان بورس اوراق بهادار و مدیرعامل بانک پارسیان نوشته و تقاضای رسیدگی کرده بود، همچنین اظهارنامه ای در این زمینه به دادگستری ارسال شده بود.

از سوی دیگر، مدیرعامل ایران خودرو دیزل نیز طی نامه ای به مدیرعامل بانک پارسیان علت امتناع از پرداخت سود این شرکت را خواستار شده بود. در همین حال، شرکت ایران خودرو نیز همان سال با صدور اطلاعیه ای هرگونه وابستگی بانک پارسیان به این شرکت را تکذیب و مخالفت خود را نسبت به اعطای پاداش هنگفت به اعضای هیئت مدیره بانک پارسیان اعلام کرده بود.

