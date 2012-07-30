روحانیت حافظان هویت اسلامی و پاسداران دین اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی شامگاه یکشنبه در مراسم معارفه مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان مرکزی در حسینیه شهدای اراک افزود: این قشر تاثیر گذار جامعه با مجاهدت و تلاش و تربیت شخصیتهای بزرگ دینی موجب ادامه حیات اسلام شده اند.

وی افزود: روحانیت حافظ اصلی اسلام ناب در سطح جامعه بوده و موجب پیاده شدن احکام اسلامی در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه مردم به روحانیت اعتماد دارند، تاکید کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و روشنگری روحانیت به پیروزی رسید و امروز نیز با هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در اوج عزت و اقتدار است.

رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور با اشاره به اهداف راه اندازی مرکز خدمات حوزه های علمیه برای حمایت از طلاب، رسیدگی به امور اساتید حوزه های علمیه، رسیدگی به امور بیمه ای، درمانی، صیانت از حقوق شهروندی و تامین مسکن این قشر را از وظایف مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور عنوان کرد.

در این مراسم که با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، حجت الاسلام سید "رحمان میراحمدی" به عنوان مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان مرکزی معرفی شد.