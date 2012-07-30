تهدید به بمب گذاری کانزاس و میسوری را به وحشت انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، این پیام های تهدید دیروز یکشنبه دریافت شده و موضوع پس از آن جدی شد که در روز جمعه فروشگاه های وال مارت در شهرهای مختلف آمریکا هشت پیام تهدید آمیز دریافت کرده بودند.

بر اساس این گزارش، پیام های دیروز در "لیونمورث" و "لاورنس" دریافت شده و "دان نیکودمس" نایب رئیس پلیس لیونمورث به ای.بی.سی نیوز اعلام کرد که فردی با فروشگاه وال مارت تماس گرفته و فروشگاه لیونمورث را تهدید کرده و بواسطه آن کارمندان وال مارت با پلیس تماس گرفتند.

بر اساس این گزارش شعبه های فروشگاه زنجیره ای وال مارت در جفرسون سیتی، نیکسا، اوزارک، ریتون، گلداستون و فردریک تاون در رزو جمعه پیام های مشابهی را دریافت کرده بودند که همین امر موجب تعطیلی آنها شده بود.