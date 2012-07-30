تیراندازی به فلسطینی ها در اطراف قدس/3 نفر شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز شماری از فلسطینی هایی را که قصد ورود به قدس داشتند را هدف تیراندازی قرار دادند.

بر اثر این تیراندازی دستکم یک فلسطینی شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند. نظامیان صهیونیست پیکر شهید فلسطینی را به فلسطین اشغالی منتقل کردند و به زخمی ها اجازه انتقال به بیمارستان رام الله را دادند.

با نزدیک شدن به روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رژیم صهیونیستی تدابیر شدیدی را برای جلوگیری از ورود فلسطینی ها به بیت المقدس اتخاذ می کند.