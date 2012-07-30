محدودیتها علیه مخالفان سیاستهای آل صباح در کویت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: فعالان و نمایندگان کویتی خواستار آزادی عضو بازداشت شده خاندان الصباح شدند.

جمعیت مدنی موسوم به خلیج فارس ضمن درخواست آزادی شیخ مشعل المالک الصباح علت بازداشت وی را مخالفت با سیاستهای خاندان حاکم دانست.

از سوی دیگر "ولید الطبطبائی" نماینده پارلمان کویت نیز ضمن انتقاد از بازداشت شیخ مشعل گفت: دستگاه امنیتی سه روز قبل وی را بازداشت کرده است و شیخ مشعل پس از بازگشت از عربستان و دیدار با امیر ریاض بازداشت شده است.

وی بیان کرد: بازداشت وی نشانه بازگشت محدودیتهای سخت برای فعالان اینترنتی از سوی حکومت است.

شیخ مشعل چندی قبل گفته بود که قصد دارد در انتخابات پارلمانی آینده به عنوان اولین عضو خاندان حاکم شرکت کند و وعده داد بود که در صورت پیروزی در این انتخابات فساد مسئولان بلند پایه را بر ملا خواهد کرد.

وی همچنین از انحصار قدرت در دست شاخه واحدی از آل الصباح یعنی فرزندان مبارک که از سال 1896 تا 1915 حکومت کرده اند، انتقاد کرده بود.