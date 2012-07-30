لزوم توجه نمایندگان مجلس به لایحه جامع منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی صبح دوشنبه در جریان دیدار با نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی تصویب به موقع لایحه جامع منابع طبیعی کشور با توجه به نیازها، مشکلات و مسائل زیست محیطی را یکی از ضرورتهای حفظ عرصه ها و منابع طبیعی ملی دانست و افزود: باید نمایندگان مردم در خانه ملت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی خواستار همکاری و توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی موجود شد و اظهار داشت: همه اقشار و نهادها در افزایش توجه به منابع طبیعی و حفظ و حراست از آن نقش داشته که با ایفای این نقش می‌توان آینده‌ ای امیدوارکننده را برای منابع طبیعی و ملی متصور شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از اختصاص 110 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبخیزداری و حفاظت منابع طبیعی استان طی سالجاری خبر داد و عنوان کرد: همچنین 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگل کاری و آبخیزداری اختصاص یافته است.

پیرمرادی با بیان اینکه چهار سد کوتاه آبخیزداری تا پایان تیرماه جاری آماده افتتاح و بهره برداری می شوند، ادامه داد: این سدها از نوع ملاتی، گابیونی و خشکه چین هستند که با صرف بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار در شهرهای چالدران، ارومیه، تکاب و پیرانشهر به بهره برداری می رسند.



وی با بیان اینکه با افتتاح این سدها ضمن تامین آب سفره های زیرزمینی این مناطق، در 15 هزار هکتار از اراضی محدوده این سدها با عملیات کوپه کاری، بذر کاری و درختکاری از فرسایش خاک جلوگیری می شود، بر ترویج فرهنگ حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی تاکید کرد و گفت: امسال برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی و دامی استان 54 هزار هکتار از اراضی ملی شناسایی و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.



وی با اشاره به اینکه امسال اجرای 13 طرح بزرگ آبخیزداری با هدف احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خطرات سیل در مناطق مختلف استان برنامه ریزی شده بود، افزود: تا کنون 9 طرح به بهره برداری رسیده و 4 طرح نیز تا پایان تیرماه سال جاری به اتمام می رسد.



وی هدف از اجرای طرحهای آبخیزداری در آذربایجان غربی را افزایش راندمان کشاورزی در قالب سدهای ملاتی و خشکه چین دانست و با بیان اینکه متوسط پیشرفت فیزیکی طرحها 80 درصد است، ادامه داد: 20 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 4 طرح آبخیزداری شامل بندله پیرانشهر، علم شاه تکاب، حرام لوی چالدران و خلیفان ارومیه اختصاص یافته است.



وی از در دست مطالعه قرار گرفتن بالغ بر 20 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس واقع در شهرستان سردشت برای توسعه جنگل کاری خبر داد و گفت: این طرح به منظور تهیه طرح جنگلداری چند منظوره، صیانت از جنگلهای زاگرس ، اجرای پروژه های توسعه جنگل، غنی سازی جنگل با بذز و نهال و مراقبت و نگهداری مناطق احیایی اجرا می شود.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد کمربند حفاظتی و تعیین حدود عرصه های ملی با اراضی اشخاص طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تعرضات و تخریبات در عرصه های ملی، تعیین مرز بین اراضی ملی و اشخاص طراحی شده است.



وی از ایجاد کمربند حفاظتی و تعیین حدود عرصه های ملی با اراضی اشخاص طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تعرضات و تخریبات در عرصه های ملی، تعیین مرز بین اراضی ملی و اشخاص طراحی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 97 درصد از اراضی ملی استان نقشه برداری شده و تا ماههای آتی تمام اراضی ملی نقشه برداری می شوند، اظهار داشت: با اتمام این طرح تمام این نقشه ها در محیط دیجیتال قرار می گیرند تا زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی استان با سرعت بیشتری توسعه یابند.



پیرمرادی با بیان اینکه این استان با داشتن بیش از سه میلیون 700هزار هکتار بدون احتساب دریاچه ارومیه مساحت دارد افزود: از این مقدار بیش از دومیلیون و 700 هزار هکتار آن اراضی مرتعی و ملی است که هم اکنون بیش از 97در صد آن نقشه برداری شده است.



نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر استفاده مناسب از منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: با استفاده نامناسب از منابع طبیعی و ادامه روند کنونی، نسل آینده را با چالشهای جدی در این زمینه مواجه می‌ کند.



عبدالکریم حسین‌زاده اضافه کرد: نمایندگان مجلس آماده‌اند در راستای عملیاتی کردن طرح‌های پیشنهادی اداره کل منابع طبیعی استان و کارشناسان این حوزه گام‌های اساسی بردارند.