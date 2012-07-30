  1. حوزه و دانشگاه
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

آغاز نهضت کاربردی کردن پایان نامه ها در دانشگاه محقق اردبیلی

آغاز نهضت کاربردی کردن پایان نامه ها در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز نهضت کاربردی شدن پایان نامه ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: 90درصد پایان‌نامه های دانشگاه محقق اردبیلی به سمت کاربردی شدن حرکت کرده است.

دکتر مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نهضت کاربردی کردن پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی از سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در فراخوانی از تمام ادارات و کارخانه‌های فعال در سطح استان درخواست کردیم تا نیازها و مشکلات خود به ویژه در بخش های کشاورزی و فنی به دانشگاه ارسال کنند.
 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: پس از جمع آوری عناوین مختلف نیازهای استان آن را به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال کردیم و سپس پس از فعالیت های که صورت گرفت، مشکلات استان به موضوع پایان نامه تبدیل شد و برای ارایه و کاربردی شدن به دانشکده ها اعلام شد.
 
وی افزود: اکنون در بخش کشاورزی و فنی 90 درصد پایان نامه‌های دانشگاه درحال کاربردی شدن است تا از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنیم.
کد مطلب 1661427

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