آمل میزبان مسابقات کشتی بزرگسالان مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل از برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران به میزبان این شهرستان در شهریورماه خبر داد.

قدرت الله نهاوندیان گفت: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان مازندران با موافقت هیئت کشتی استان نیمه دوم شهریور ماه در آمل برگزار می شود.



وی افزود: مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران با نام و یاد شهید ورزشکار خلبان شهید حسین قاسمی و مسابقات کشتی فرنگی به نام گرامیداشت مرحوم تقی آقاجانی از مربیان سازنده کشتی شهرستان آمل در سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهرستان برگزار می شود.



بلوار امین طبرسی در بافت قدیم شهرآمل برای تعریض بازگشایی شد



مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آمل گفت: حدود 600 متر از بلوار جدید امین طبرسی که درحاشیه قسمت مرکزی شهرآمل واقع شده در مرحله نخست بازگشایی و آماده زیرسازی شده است.



سید محمد رضاعقیلی نژاد افزود: بلوار جدید شهید امین طبرسی دربافت قدیم شهر آمل واقع شده وتاکنون حدود 600 متر از این مسیر را تاکنون با توافق وهمکاری مالکان درمسیر طرح تملک کرده است.



وی ادامه داد: سازمان عمران شهرداری آمل که پیمانکار طرح های عمرانی در این شهر است، کار خاکبرداری و زیرسازی و اجرای جدول و هدایت آبهای سطحی در مسیر این بلوار را اکنون آغاز کرده است.



طرحهای فرهنگی و هنری در پارکهای جنگلی آمل اجرا می شود



فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل از اجرای طرح های فرهنگی وهنری در پارکهای جنگلی این شهرستان با هدف جلب رضایت خاطر مسافران وگردشگران خبر داد.



سرهنگ شعبانعلی حیدریان افزود: این طرح اکنون در دوپارک جنگلی میرزا کوچک خان و بلیران درحال اجرا است و متانسب با برنامه ها و اهداف پیش می رود.



وی ادامه داد: برگزاری نماز جماعت، ایستگاه صلواتی، توزیع بسته های فرهنگی، اجرای جنگ شادی، ایستگاه رادیویی و اجرای نمایش از جمله برنامه ها طرح های فرهنگی وهنری در پارکهای جنگلی آمل است.



تعلل تعاونی‌های آمل در تحویل 541 واحدی مسکن مهر



فرماندار آمل، از تاخیر طولانی مدت روند ساخت مسکن مهر 541 واحدی در مسیر کمربندی هزار سنگر به محمودآباد در این شهرستان توسط تعاونی ها و پیمانکاران و تحویل ندادن به موقع این واحدها به متقاضیان ابراز نارضایتی کرد.



یدالله اکبرزاده گفت: روند ساخت مسکن مهر 541 واحدی در مسیرکمربندی آمل بسیار طولانی شده و نارضایتی متقاضیان این واحدها را به دنبال داشته است.



وی افزود: متاسفانه در هرملاقات عمومی و یا برنامه های عمومی درشهرستان، تعدادی از متقاضیان مسکن مهر در مجتمع 541 واحدی از تاخیر طولانی مدت این پروژه که بیش از سه سال به طول انجامید انتقاد و گلایه دارند.