استقبال زودهنگام مسلمانان عراق از رمضان/ تاکید بر صله رحم و یتیم نوازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه های اینترنتی، مسلمانان عراق از اواخر ماه شعبان به استقبال ماه مبارک رمضان می روند. آنها خانه های خود را تمیز و آراسته می کنند و وسایل مورد نیاز ایام رمضان را فراهم می کنند. آنها تلاش می کنند تا تمامی کارهای خود را پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان انجام دهند تا در این ایام بتوانند بیشتر عبادت کنند. حتی مغازه داران نیز مغازه و اماکن تجاری خود را آراسته می کنند تا از این ماه به نحو احسن استقبال کنند.

در عراق عادات و آداب و رسومی وجود دارد که شامل آداب و رسوم عبادی و اجتماعی می شود. آداب و رسوم عبادی آنها شامل اقامه نمازهای مختلف در مساجد بعد از نماز مغرب و قرائت قرآن و احادیث نبوی است. و آداب و رسوم اجتماعی آنها نیز شامل صله رحم و دیدار اقوام و دوستان، یتیمان و کمک به نیازمندان و فقرا می شود.

در عراق گروه های مختلف سحرخوان وجود دارند که از آخر شب تا نزدیک سحر در خیابان های این کشور حرکت می کنند و سرودهای دینی سرمی دهند.

هر سال محل های تجاری و صنعتی هنگام افطار شیرینی هایی را میان روزه داران توزیع می کنند.

مردم در این ایام از شیرینی های مخصوص ماه مبارک رمضان استقبال می کنند. شیرینی هایی که مسلمانان عراق در ماه مبارک رمضان از آن استقبال می کنند، شامل: زولبیا، بامیه، باقلوا، قطایف، برمه است که از انواع روغن، شکر و گندم و انواع مغزها و زعفران تهیه می شود.

حاج طالب ابراهیمی یکی از شیرینی فروشان عراقی می گوید که مردم پیش از فرا رسیدن ماه رمضان خرید می کنند تا بتوانند سفره های رمضانی برای برآورده کردن نیازهای افراد روزه دار خانواده پهن کنند. آنها از خرید شیرینی های متنوع در این ماه استقبال می کنند تا نه تنها نیاز افراد خانواده را برآورند، بلکه میان مردم و مسلمانان و روزه داران در خیابان ها نیز توزیع کنند.

او ادامه می دهد: محله های شیرینی فروشی قبل از اذان مغرب تا بعد از افطار بسیار شلوغ است. تقریبا همه کسانی که به این مغازه رجوع می کنند زولبیا، بامیه و باقلوا می خرند.

عماد ابوحامد یکی دیگر از شیرینی فروشان می گوید: این شغل تنها در ماه مبارک رمضان به علت استقبال مردم از شیرینی رونق دارد و در دیگر ایام سال با رکود چشمگیری روبه رو است.