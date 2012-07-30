احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهبود نسبی حال عمومی خود خبر داد و گفت: پس از ضایعه درگذشت همسرم اوضاع روحی و جسمی بدی پیدا کردم؛ تا جایی که ناگهان چند روز قبل از هوش رفتم و وقتی مرا به بیمارستان رساندند، گفتند که نزدیک بوده است سکته کنم، ولی به قول معروف آنرا رد کرده‌ام.

بیگدلی افزود: به من گفته شده در عروق کرونل لخته خونی وجود دارد که باید جراحی و مداوا شود. در چند روز بستری بودنم در بیمارستان با فشار خون 23 تحت درمان بودم و خدا عنایت کرد که توانسم فعلا مرخص شوم و ادامه دوره درمان را در منزل سپری کنم.

نویسنده برگزیده جایز ادبی شهید حبیب غنی‌پور ادامه داد: در حال حاضر دستور اکید دارم که راه نروم و استرس نیز به خودم وارد نکنم و کم حرف باشم. به همین خاطر کلاس‌های داستان نویسی خودم را در یزدان‌شهر فعلا تعطیل کرده‌ام.

بیگدلی افزود: خوشبختانه دکتر من نمی‌دانست که من داستان نویس هستم. بنابراین برای من نوشتن را ممنوع نکرده است. این روزها در خانه نشسته‌ام و مشغول بازنویسی دور نخست رمان جدیدم با عنوان «آستارا آستارا» هستم که دو سوم آن نوشته شده است.