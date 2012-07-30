  1. فرهنگ و ادب
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

بیگدلی در گفتگو با مهر:

پزشکان نمی‌دانستند نویسنده‌ام/ همه چیز برایم ممنوع است؛ الا نوشتن

پزشکان نمی‌دانستند نویسنده‌ام/ همه چیز برایم ممنوع است؛ الا نوشتن

احمد بیگدلی که در دوره نقاهت پس از بیماری به سر می‌برد، می‌گوید به توصیه دکتر در کنار استراحت مطلق و پرهیز غذایی، کلاس‌های داستان‌نویسی خود را تعطیل کرده است، اما به کار نوشتن همچنان ادامه می‌دهد.

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهبود نسبی حال عمومی خود خبر داد و گفت: پس از ضایعه درگذشت همسرم اوضاع روحی و جسمی بدی پیدا کردم؛ تا جایی که ناگهان چند روز قبل از هوش رفتم و وقتی مرا به بیمارستان رساندند، گفتند که نزدیک بوده است سکته کنم، ولی به قول معروف آنرا رد کرده‌ام.

بیگدلی افزود: به من گفته شده در عروق کرونل لخته خونی وجود دارد که باید جراحی و مداوا شود. در چند روز بستری بودنم در بیمارستان با فشار خون 23 تحت درمان بودم و خدا عنایت کرد که توانسم فعلا مرخص شوم و ادامه دوره درمان را در منزل سپری کنم.

نویسنده برگزیده جایز ادبی شهید حبیب غنی‌پور ادامه داد: در حال حاضر دستور اکید دارم که راه نروم و استرس نیز به خودم وارد نکنم و کم حرف باشم. به همین خاطر کلاس‌های داستان نویسی خودم را در یزدان‌شهر فعلا تعطیل کرده‌ام.

بیگدلی افزود: خوشبختانه دکتر من نمی‌دانست که من داستان نویس هستم. بنابراین برای من نوشتن را ممنوع نکرده است. این روزها در خانه نشسته‌ام و مشغول بازنویسی دور نخست رمان جدیدم با عنوان «آستارا آستارا» هستم که دو سوم آن نوشته شده است.

کد مطلب 1661450

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