حکمت اشراق شاهکار بزرگ سهروردی است/انتقاد از عدم استقبال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی، شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در دانشگاه پیام نور زنجان افزود: تلفیق حکمت و اشراق توسط سهروردی باعث شده تا پس از گذشت سالها آثار وی همچنان تاثیرگذاری خود را حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آثار سهروردی امروزه قابل طرح در جامعه است ادامه داد: شیخ شهاب الدین سهروردی با 36 سال سن حدود 50 اثر مهم و ماندگار از خود برجای گذاشته که این امر بیانگر شخصیت عظیم و والای وی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه در تاریخ استان زنجان مردان بزرگ و تعیین کننده بسیاری دیده می شود افزود: مشرق زمین همواره بستر عرفان، لطافت و ظرافت بوده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: حکمای بزرگ و شخصیت های برجسته ای در تمامی عرصه های اجتماعی، عرفانی و فلسفی در این بستر رشد کرده اند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه هم جوامع بزرگ می توانند انسان های تاثیرگذار و بزرگ را در خود پرورش دهند و هم شخصیت های بزرگ می توانند جوامع و اجتماعات تاثیرگذار را بسازند، گفت: در حالی که عده ای تنها یک بعد از این قضیه را صحیح می دانند.

حجت الاسلام خاتمی زنجان و اردبیل را زادگاه و بستر رشد تشیع عنوان کرد و افزود: این دو استان زودتر از سایر استان ها آمادگی پذیرش اسلام ناب محمدی را داشته و در این رابطه سرمایه گذاری کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به استقبال کم از این مراسم افزود: این جلسه به لحاظ کمی بی رمق است ولذا باید در سال های

اینده با تدابیر کارشناسانه آن را برگزار کرد.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: این روز در واقع تجلی غرور ملی مردم است و باید علت اینکه از سوی مردم کم استقبال شده است را مطالعه کرد و این مراسم تنها نباید مختص فرهیختگان و دانشمندان باشد و باید تمام آحاد مردم از قبیل روستایی و شهری، دانش آموز و دانشجو حضور داشته باشند.

نماینده ولی فقیه امام جمعه زنجان به کلنگ زنی بنیاد سهروردی اشاره کرد و گفت: کلنگ زنی بنیاد سهروردی کار بزرگی است که امسال صورت گرفت و امیدواریم که به نتیجه برسد.