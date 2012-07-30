پروفسور "عبدالستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه النجاح فلسطین در گفتگو با خبرنگار مهر در نوار غزه اظهار داشت: ارتش رژیم صهیونیستی توانایی حمله یکجانبه علیه ایران را ندارد و تا زمانی که آمریکا را همراه خود نبیند، دست به چنین اقدامی نمی زند.

وقوع این گونه حمله ای هرگز به از بین بردن برنامه هسته ای ایران منجر نمی شود و غربیها به خوبی می دانند که نتیجه حمله به ایران جز شکست نیست .

وی افزود: رژیم صهیونیستی توان نظامی و تجهیزاتی کافی برای آغاز حمله به ایران را ندارد. همچنین اسرائیل به علت اینکه ایران تاسیسات هسته ای اش را در نقاط متعددی ایجاد کرده ، اطلاعات جاسوسی لازم درباره آنها را ندارد. در واقع نبود اطلاعات کافی صهیونیستها را نگران کرده که در صورت حمله به ایران اهداف موردنظر را دقیقا مورد حمله قرار ندهد و شکست فاجعه باری را متحمل شوند.

پروفسور قاسم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مقامات تل آویو به علت تلاش ایران در جهت سری نگه داشتن توانمندیهای نظامی اش، درباره توان دفاع موشکی و هوایی ایران دچار سردرگمی و هراس هستند و دقیقا نمی توانند در این باره ارزیابی دقیقی داشته باشند.

این تحلیلگر مسایل خاورمیانه تاکید کرد: اسرائیل تا زمانی که ابهامات فوق وجود داشته باشند اقدام به ماجراجویی نظامی نمی کند. البته پس از مشخص شدن شکست تحریمها در اثرگذاری منفی بر پیشبرد برنامه هسته ای ایران، برای غرب و آمریکا گزینه ای جز اقدام نظامی علیه ایران باقی نمانده است. این در حالی است که وقوع این گونه حمله ای هرگز به از بین بردن برنامه هسته ای ایران منجر نمی شود و غربیها به خوبی می دانند که نتیجه حمله به ایران جز شکست نیست.

عبدالستار قاسم درباره شرایط پس از وقوع حمله احتمالی به ایران اظهار داشت: ایران این حمله را با قدرت و شدت پاسخ می دهد و شرایط کل منطقه تغییر پیدا می کند. در آن زمان اسرائیل هیبت خود را فرو ریخته خواهد دید و شکست دیگری را تجربه خواهد کرد. در نتیجه آمریکا از معادلات منطقه ای خارج می شود و ایران رهبری خاورمیانه را بر عهده می گیرد.

این تحلیلگر مطرح جهان عرب در خاتمه با اشاره به نگرانی شدید کشورهای غربی از تهدیدات ایران در زمینه بستن تنگه هرمز، اظهار داشت: 20 درصد از کل تجارت جهانی نفت از تنگه هرمز انجام می شود و روزانه 88 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور می کند. با توجه به اینکه دو سوم نفت جهان در منطقه خلیج فارس است، فقدان احتمالی این حجم بالا از نفت مشکلات عمده ای را در اقتصاد جهان ایجاد می کند.